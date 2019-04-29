Россияне в основном остались равнодушными к итогам президентских выборов на Украине

В свою очередь, 30% сограждан отнеслись к этому событию с вниманием, причем 12% из них — с особым вниманием, сообщили в Левада-центре.
Итоги выборов также мало заботили большинство граждан РФ (55%), но предпочтение из двух кандидатов — Зеленского и Порошенко — большая часть участников опроса (31%) отдавала первому. Действующему президенту Украины Порошенко симпатизировали 2% опрошенных.
По данным социологов, из тех, кто уделял внимание президентской избирательной кампании на Украине, 51% респондентов считают, что любой ее исход не имел бы для России никакого значения. Мнения этой категории опрошенных относительно предпочтительности для РФ победы кандидатов распределились следующим образом: за Зеленского — 40%, за Порошенко — 2%, отметили социологи.
Опрос проведен 18—23 апреля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1625 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.