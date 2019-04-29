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14:56 (мск), источник: РИА Новости

Путин ответил на слова Зеленского о выдаче россиянам украинских паспортов

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал слова новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о выдаче россиянам украинских паспортов.

Источник: РИА Новости

«Правда, так сказал? Очень хорошо. Это говорит о том, что мы договоримся, наверное, потому что у нас есть много общего», — сказал Путин журналистам после церемонии вручения медалей «Герой Труда РФ».

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Зеленский ранее отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме, назвав это попыткой «соблазнить граждан Украины паспортами РФ» и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят. Он также отметил, что Украина будет защищать, предоставлять убежища и украинское гражданство всем, «кто готов бороться за свободу».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины, соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля. Президент, говоря об указе о выдаче паспортов жителям Донбасса, заявил, что у России нет никакого желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с правами в Донбассе переходит границы.

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