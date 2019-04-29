Путин ответил на слова Зеленского о выдаче россиянам украинских паспортов

«Правда, так сказал? Очень хорошо. Это говорит о том, что мы договоримся, наверное, потому что у нас есть много общего», — сказал Путин журналистам после церемонии вручения медалей «Герой Труда РФ».
Зеленский ранее отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме, назвав это попыткой «соблазнить граждан Украины паспортами РФ» и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят. Он также отметил, что Украина будет защищать, предоставлять убежища и украинское гражданство всем, «кто готов бороться за свободу».
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины, соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля. Президент, говоря об указе о выдаче паспортов жителям Донбасса, заявил, что у России нет никакого желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с правами в Донбассе переходит границы.
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