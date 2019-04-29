14:30 (мск), источник: ТАСС
Путин рассчитывает договориться с Зеленским по вопросу гражданства
МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Президент РФ также напомнил об общности российского и украинского народов.
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ему удастся договориться с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, если речь будет идти об общем гражданстве.
«Очень хорошо», — оценил глава российского государства слова Зеленского о том, что тот готов выдавать украинские паспорта всем россиянам. «Это говорит о том, что мы договоримся, наверное, потому что у нас есть много общего», — сказал Путин. Он пояснил, что имеет в виду общность русского и украинского народов.
«Я ведь много раз говорил о том, что украинцы и русские — братские народы. Более того, я вообще считаю, что это один народ на самом деле со своими особенностями культурными, языковыми, историческими, но по сути своей — один народ», — отметил президент РФ. По его мнению, «если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские, и украинцы». «Мы будем сильнее и успешнее», — пояснил он.
«Если они будут выдавать гражданство россиянам на Украине, а мы украинцам в России, мы довольно быстро придем к общему знаменателю и искомому результату», — сказал Путин. «У нас будет общее гражданство», — заключил он.
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