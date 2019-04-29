Путин прокомментировал планы Зеленского выдавать украинский паспорт россиянам

«Это говорит о том, что мы договоримся, наверное, потому что у нас есть много общего», — отметил Путин, пояснив, что имеет в виду общность русского и украинского народов (цитата по ТАСС).
Он подчеркнул, что украинский и русский — это братские народы: «Более того, я вообще считаю, что это один народ на самом деле, со своими особенностями, культурными, языковыми, историческими, но по сути своей — один народ». Если Россия и Украина будут выдавать паспорта гражданам друг друга, то они довольно быстро придут «к общему знаменателю», добавил российский президент:
У нас будет общее гражданство.
Владимир Путинпрезидент РФ
Российский президент посоветовал Зеленскому в отстаивании прав человека начать с Михаила Саакашвили. «Что касается свобод, в этом смысле лучше начать даже не с России, не с россиян, а, допустим, с грузин или с бывших грузин», — отметил Путин.
Например, было бы справедливо вернуть украинский паспорт, человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича.
Владимир Путинпрезидент РФ
24 апреля Путин подписал указ об упрощенной процедуре выдачи российского гражданства жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). А спустя три дня, 27 апреля, он не исключил, что упрощенная процедура может быть распространена на всех граждан Украины.
В тот же день Зеленский опубликовал заявление, обращенное к президенту России Владимиру Путину. В нем он отметил, что российским властям не удастся «соблазнить» большое число украинцев российскими паспортами. «Не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать “новой нефтью”, в которую власти России пытаются превратить собственный народ», — подчеркнул Зеленский. Также он заявил, что Украина будет предоставлять гражданство «представителям всех народов, страдающих от авторитарных и коррумпированных режимов». «В первую очередь, — добавил новоизбранный украинский президент, — россиянам, которые сегодня страдают больше всего».
Саакашвили в 2015 г. получил украинское гражданство и был назначен губернатором Одесской области. Через полтора года, осенью 2016 г., Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора, обвинив украинские власти в потакании коррупции. Он собирался продолжать политическую деятельность на Украине и создал свою партию, но летом 2017 г. был лишен украинского гражданства.
Зеленский победил в двух турах президентских выборов на Украине. Он набрал 73,22% голосов, его оппонент, действующий украинский президент Петр Порошенко, — 24,45%. Официально ЦИК страны итоги голосования пока не подводил. Кремль на следующий день после выборов, 22 апреля, отказался поздравлять Зеленского с победой. Впервые избрание Зеленского украинским президентом Путин прокомментировал только 25 апреля, охарактеризовав его победу как «полный провал политики Порошенко».
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