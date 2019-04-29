Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Ты еще никто»: Зеленского выругали в Сети за обращение к Путину
Пенсионера заставят «разремонтировать» дорогу и сделать ее хуже
Семья донора послушала, как бьется его сердце в чужой груди
Певцов с женой и сыном представил совместный фильм с Литвиновой
Почему пустеют регионы России
В магазинах обнаружили новый способ мошенничества Новый способ мошенничества обнаружили в столичных магазинах
«Хочу быть как мама»: дочь Юлии Началовой дала первое интервью
Составлен портрет будущего ребенка Меган Маркл
Нагиев проболтался, как дочь Алсу могла победить на «Голосе»
Певцов с женой и сыном представил совместный фильм с Литвиновой
Европейцы отказываются работать с Лободой и подают в суд - СМИ
Модель упал на подиуме и умер - подробности
Близнецы: русские бренды vs Aliexpress
Звезды, которым отказали в работе из-за возраста
США опубликовали «шпионское» фото российского боевого вертолета
Странное место: советская станция под Харьковом
Россиянам больше не нужны дачи
6 фактов о небоскребах, которые нужно знать
Фоторепортажи
10Скончалась Элина Быстрицкая
15Sony World Photography Awards назвала фотографа года
16:13 (мск), источник: Ведомости

Путин прокомментировал планы Зеленского выдавать украинский паспорт россиянам

Президент России Владимир Путин очень хорошо оценивает высказывание новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского о том, что Украина будет предоставлять гражданство тем, кто страдает от авторитарных и коррумпированных режимов, в первую очередь россиянам.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

«Это говорит о том, что мы договоримся, наверное, потому что у нас есть много общего», — отметил Путин, пояснив, что имеет в виду общность русского и украинского народов (цитата по ТАСС).

Он подчеркнул, что украинский и русский — это братские народы: «Более того, я вообще считаю, что это один народ на самом деле, со своими особенностями, культурными, языковыми, историческими, но по сути своей — один народ». Если Россия и Украина будут выдавать паспорта гражданам друг друга, то они довольно быстро придут «к общему знаменателю», добавил российский президент:

У нас будет общее гражданство.
Владимир Путин
президент РФ

Российский президент посоветовал Зеленскому в отстаивании прав человека начать с Михаила Саакашвили. «Что касается свобод, в этом смысле лучше начать даже не с России, не с россиян, а, допустим, с грузин или с бывших грузин», — отметил Путин.

Например, было бы справедливо вернуть украинский паспорт, человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича.
Владимир Путин
президент РФ

24 апреля Путин подписал указ об упрощенной процедуре выдачи российского гражданства жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). А спустя три дня, 27 апреля, он не исключил, что упрощенная процедура может быть распространена на всех граждан Украины.

Новость
Зачем Путин упростил предоставление гражданства жителям ДНР и ЛНР. Мнение политологов

В тот же день Зеленский опубликовал заявление, обращенное к президенту России Владимиру Путину. В нем он отметил, что российским властям не удастся «соблазнить» большое число украинцев российскими паспортами. «Не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать “новой нефтью”, в которую власти России пытаются превратить собственный народ», — подчеркнул Зеленский. Также он заявил, что Украина будет предоставлять гражданство «представителям всех народов, страдающих от авторитарных и коррумпированных режимов». «В первую очередь, — добавил новоизбранный украинский президент, — россиянам, которые сегодня страдают больше всего».

Саакашвили в 2015 г. получил украинское гражданство и был назначен губернатором Одесской области. Через полтора года, осенью 2016 г., Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора, обвинив украинские власти в потакании коррупции. Он собирался продолжать политическую деятельность на Украине и создал свою партию, но летом 2017 г. был лишен украинского гражданства.

Зеленский победил в двух турах президентских выборов на Украине. Он набрал 73,22% голосов, его оппонент, действующий украинский президент Петр Порошенко, — 24,45%. Официально ЦИК страны итоги голосования пока не подводил. Кремль на следующий день после выборов, 22 апреля, отказался поздравлять Зеленского с победой. Впервые избрание Зеленского украинским президентом Путин прокомментировал только 25 апреля, охарактеризовав его победу как «полный провал политики Порошенко».

Выборы на Украине
10:22 (мск)Россияне в основном остались равнодушными к итогам президентских выборов на Украине
00:52 (мск)На НТВ выходит шоу с Зеленским в качестве ведущего
28 апреляПервый президент Украины предупредил о попытках скомпрометировать Зеленского
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий
 Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Tele2 предлагает абонентам перейти на eSim
Лоза прокомментировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Россиян предупредили о массовом закрытии небольших магазинов
Паспорта и СНИЛС двух миллионов россиян попали в Сеть
Как изменится жизнь россиян с 1 мая
Эксперт рассказал, что изменит новый «похоронный» закон
В России ввели лимиты на отправку денег в четыре страны
Спорт
Назван лучший футболист года в Англии по версии журналистов Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг признан лучшим игроком года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов (FWA)
Hi-Tech
В США назвали лучший истребитель в мире Журналисты восхищаются Су-35. Но у американских ВВС есть кое-что покруче.
Авто
Через неделю Volkswagen начнёт продажи абсолютно новой модели 8 мая немецкая марка начнёт принимать заказы на модель ID, которая представляет собой электрический хэтчбек
Кино
Нагиев проболтался, как дочь Алсу могла победить на «Голосе» Ведущий подчеркнул, что если раскроется вброс голосов, это нанесет удар по репутации всех причастных к проекту
Недвижимость
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
Чего точно не стоит делать в отеле
Сколько лет нужно хранить квитанции за ЖКУ
Дети
«Хочу быть как мама»: дочь Юлии Началовой дала первое интервью 12-летняя Вера Алдонина пришла на передачу к Андрею Малахову
Леди
Алена Апина устроила фотосессию в латексном костюме Певица примерила провокационный наряд.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
9 примеров организации кабинета в гостиной или спальне
Маленький дачный дом на берегу озера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь