17:14 (мск), источник: Коммерсантъ
Александр Яковенко дослужил до академии
Москва меняет посла в Великобритании.
Как стало известно «Ъ», в середине лета Россия сменит посла в Великобритании — одной из ключевых стран с точки зрения внешнеполитических процессов в мире. Занимающему этот пост с 2011 года Александру Яковенко источники «Ъ» прочат должность руководителя Дипломатической академии. Имя преемника господина Яковенко пока не называется. По данным «Ъ», им может стать глава департамента общеевропейского сотрудничества МИДа Андрей Келин.
Как стало известно «Ъ», в российском дипломатическом корпусе намечается обновление, которое повлечет перестановки и в центральном аппарате МИДа. Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко этим летом завершает восьмилетнюю загранкомандировку и возвращается в Москву, рассказали информированные источники «Ъ».
Кто будет его преемником в должности посла одной из ключевых столиц, пока неизвестно.
Руководителями российских дипмиссий в таких странах, как Великобритания, США, Франция, нередко становятся дипломаты, дослужившиеся до поста заместителя министра, — с этой позиции в Лондон в 2011 году уехал господин Яковенко.
По словам одного из собеседников «Ъ» в МИД России, на этот раз новым послом России в Великобритании вряд ли будет
Не исключено, что на этот раз дипмиссию возглавит руководитель одного из департаментов МИДа.
Что касается будущей сферы деятельности Александра Яковенко в России, то, говорят собеседники «Ъ», 64-летний дипломат может возглавить Дипломатическую академию МИД России. С 5 февраля этого года исполняющим обязанности ректора этого учебного заведения является 70-летний Михаил Троянский, бывший посол России в Перу. До этого академию на протяжении многих лет также с приставкой и. о. возглавлял политолог, историк и дипломат Евгений Бажанов.
Александр Яковенко работает в системе МИДа с 1976 года. Занимал различные должности в управлении международных организаций, постоянном представительстве СССР при ООН в
Участвовал в работе многих сессий Совбеза и Генассамблеи ООН, генеральной конференции ЮНЕСКО, форумов ОБСЕ, переговорах по сокращению вооруженных сил и вооружений в Европе, а также мерам укрепления доверия в Европе, в сессиях Совета управляющих МАГАТЭ,
С 2000 по 2005 год был главным спикером МИД России, возглавляя департамент информации и печати. После этого получил пост замминистра, на котором проработал до 2011 года, имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного посла.
Ранее стало известно о назначении нового посла РФ в Австралии и по совместительству в Вануату, Науру, Тувалу и Республике Островов Фиджи. Григория Логвинова сменит теперь уже бывший глава Четвертого департамента стран СНГ МИД России (регион Южный Кавказ) Алексей Павловский. Господин Павловский уже получил агреман от австралийских властей, а президент Владимир Путин подписал соответствующий указ в начале апреля. Алексей Павловский сказал «Ъ», что прибудет к месту службы в середине мая.
До назначения послом господин Павловский занимался Кавказом, а в 2011 году возглавил профильный департамент министерства. Новым директором этого подразделения МИДа стал Денис Гончар, ранее работавший заместителем Алексея Павловского. Господин Гончар в 2011—2018 годах был старшим советником, а затем
Елена Черненко, Владимир Соловьев