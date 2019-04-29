Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Опубликовано лучшее селфи месяца (это надо увидеть)
Пенсионера заставят «разремонтировать» дорогу и сделать ее хуже
«Я изуродована»: как убивает пластическая хирургия
Нагиев проболтался, как дочь Алсу могла победить на «Голосе»
Почему пустеют регионы России
Снимок мотылька победил в престижном конкурсеЕго сделал хорватский фотограф Петар Сабол
Пугачева показала, как отметила Пасху с детьми
Сергей Безруков обучает 5-месячного сына игре на фортепиано
Нагиев проболтался, как дочь Алсу могла победить на «Голосе»
Певцов с женой и сыном представил совместный фильм с Литвиновой
Пенсионера заставят «разремонтировать» дорогу и сделать ее хуже
В автомобилях станет на один фильтр больше
Представитель МакSим сообщила о потере памяти у певицы
Рабочую неделю в РФ предложили сократить
Экс-тренер сборной России возглавил «Спартак»
Футболист сборной Чехии скончался в результате ДТП
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
Сколько лет нужно хранить квитанции за ЖКУ?
Фоторепортажи
15Sony World Photography Awards назвала фотографа года
12Визит Ким Чен Ына во Владивосток
17:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Александр Яковенко дослужил до академии

Москва меняет посла в Великобритании.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Ъ», в середине лета Россия сменит посла в Великобритании — одной из ключевых стран с точки зрения внешнеполитических процессов в мире. Занимающему этот пост с 2011 года Александру Яковенко источники «Ъ» прочат должность руководителя Дипломатической академии. Имя преемника господина Яковенко пока не называется. По данным «Ъ», им может стать глава департамента общеевропейского сотрудничества МИДа Андрей Келин.

Как стало известно «Ъ», в российском дипломатическом корпусе намечается обновление, которое повлечет перестановки и в центральном аппарате МИДа. Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко этим летом завершает восьмилетнюю загранкомандировку и возвращается в Москву, рассказали информированные источники «Ъ».

Кто будет его преемником в должности посла одной из ключевых столиц, пока неизвестно.

На этот пост, по данным «Ъ», рассматривались несколько кандидатов, в том числе уровня замминистра.
Читайте также
Посла России в Лондоне обвинили в шпионаже

Руководителями российских дипмиссий в таких странах, как Великобритания, США, Франция, нередко становятся дипломаты, дослужившиеся до поста заместителя министра, — с этой позиции в Лондон в 2011 году уехал господин Яковенко.

По словам одного из собеседников «Ъ» в МИД России, на этот раз новым послом России в Великобритании вряд ли будет кто-то из замов Сергея Лаврова, поскольку после инцидента в Солсбери отношения двух стран значительно ухудшились, и эта позиция воспринимается как весьма токсичная.

Не исключено, что на этот раз дипмиссию возглавит руководитель одного из департаментов МИДа.

Наиболее вероятный претендент, по данным «Ъ», глава департамента общеевропейского сотрудничества МИДа (занимается вопросами международных организаций, включая НАТО) Андрей Келин, который в 2011—2015 годах работал постоянным представителем России при ОБСЕ в Вене.

Что касается будущей сферы деятельности Александра Яковенко в России, то, говорят собеседники «Ъ», 64-летний дипломат может возглавить Дипломатическую академию МИД России. С 5 февраля этого года исполняющим обязанности ректора этого учебного заведения является 70-летний Михаил Троянский, бывший посол России в Перу. До этого академию на протяжении многих лет также с приставкой и. о. возглавлял политолог, историк и дипломат Евгений Бажанов.
Александр Яковенко работает в системе МИДа с 1976 года. Занимал различные должности в управлении международных организаций, постоянном представительстве СССР при ООН в Нью-Йорке, департаменте внешнеполитического планирования, департаменте международного научно-технического сотрудничества, департаменте по вопросам безопасности и разоружения, постоянном представительстве России при международных организациях в Вене.

Читайте также
В Кремле прокомментировали встречу Яковенко с отравленным в Эймсбери Роули

Участвовал в работе многих сессий Совбеза и Генассамблеи ООН, генеральной конференции ЮНЕСКО, форумов ОБСЕ, переговорах по сокращению вооруженных сил и вооружений в Европе, а также мерам укрепления доверия в Европе, в сессиях Совета управляющих МАГАТЭ, Российско-американской комиссии по экономическому и технологическому сотрудничеству, встречах экспертов стран «группы восьми». Возглавлял российскую делегацию на межправительственных переговорах по созданию международной космической станции.

С 2000 по 2005 год был главным спикером МИД России, возглавляя департамент информации и печати. После этого получил пост замминистра, на котором проработал до 2011 года, имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного посла.

Ранее стало известно о назначении нового посла РФ в Австралии и по совместительству в Вануату, Науру, Тувалу и Республике Островов Фиджи. Григория Логвинова сменит теперь уже бывший глава Четвертого департамента стран СНГ МИД России (регион Южный Кавказ) Алексей Павловский. Господин Павловский уже получил агреман от австралийских властей, а президент Владимир Путин подписал соответствующий указ в начале апреля. Алексей Павловский сказал «Ъ», что прибудет к месту службы в середине мая.

До назначения послом господин Павловский занимался Кавказом, а в 2011 году возглавил профильный департамент министерства. Новым директором этого подразделения МИДа стал Денис Гончар, ранее работавший заместителем Алексея Павловского. Господин Гончар в 2011—2018 годах был старшим советником, а затем советником-посланником посольства России в США. С 2018 года работал заместителем директора Четвертого департамента стран СНГ.

Елена Черненко, Владимир Соловьев

 Владимир Путин ответил Владимиру Зеленскому
Скандал на шоу «Голос.Дети»: кто платил за голоса
Путин ответил на план Зеленского выдавать паспорта россиянам
Лоза прокомментировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Россиян предупредили о массовом закрытии небольших магазинов
Как изменится жизнь россиян с 1 мая
Паспорта и СНИЛС двух миллионов россиян попали в Сеть
«Игру престолов» уличили в заимствовании русских народных сказок
Эксперт рассказал, что изменит новый «похоронный» закон
Спорт
Назван лучший футболист года в Англии по версии журналистов Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг признан лучшим игроком года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов (FWA)
Hi-Tech
В США назвали лучший истребитель в мире Журналисты восхищаются Су-35. Но у американских ВВС есть кое-что покруче.
Авто
Через неделю Volkswagen начнёт продажи абсолютно новой модели 8 мая немецкая марка начнёт принимать заказы на модель ID, которая представляет собой электрический хэтчбек
Кино
Нагиев проболтался, как дочь Алсу могла победить на «Голосе» Ведущий подчеркнул, что если раскроется вброс голосов, это нанесет удар по репутации всех причастных к проекту
Недвижимость
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
В Москве снесли очередной дом по реновации. Как это было: фото
Чего точно не стоит делать в отеле
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
Популярные темы на «Детях»
Есть ли у кого то опыт перевязки труб? 261
Забавные картинки 240
Выпускной в 11 классе. 207
Доброе утро. 191
Леди
Алена Апина устроила фотосессию в латексном костюме Певица примерила провокационный наряд.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Что не так с вашей кроватью или спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь