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18:45 (мск), источник: Daily Storm

Саакашвили: Путин потребовал от Киева не пускать меня на Украину

Политик отреагировал на слова президента РФ, который предложил Владимиру Зеленскому вернуть Саакашвили украинское гражданство.

Источник: Reuters

Президент России Владимир Путин предложил новому главе Украины Владимиру Зеленскому вернуть Михаилу Саакашвили украинское гражданство. Сам бывший губернатор Одесской области в ответ заявил, что Кремль, напротив, требует от Киева не только не возвращать ему украинский паспорт, но и не пускать грузинского политика в эту страну, передает РБК. Кроме того, Путин добивается для Саакашвили запрета на въезд еще в несколько государств, утверждает оппозиционер.

Это тот Путин, который в декабре 2017 года на пресс-конференции громогласно требовал у Порошенко выдворить меня из Украины (что Порошенко и сделал через месяц)
Михаил Саакашвили
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По версии грузинского политика, именно Путин добивался, чтобы Порошенко не приглашал Саакашвили на инаугурацию в 2014 году, а сейчас «представители [Путина] через посредников требуют у Зеленского не только не возвращать гражданство, но также ставят категорическим условием не пускать на Украину».

Бывший губернатор рассказал, что президент РФ якобы хотел, чтобы власти Грузии, Турции, Армении и Азербайджана также запретили ему въезд. «И по моей информации, именно это он обсуждал с президентом Турции [Реджепом Тайипом] Эрдоганом в 2016 году во время встречи в России. Мы с украинцами разберемся сами!» — резюмировал Саакашвили.

Ранее Путин предложил Зеленскому вновь предоставить грузинскому политику украинское гражданство.

Что касается свобод, в этом смысле лучше начать даже не с России, не с россиян, а, допустим, с грузин или с бывших грузин. Например, было бы справедливо вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича.
Владимир Путин
президент России

Саакашвили был незаконно лишен гражданства, незаконно выслан из страны, и следует восстановить его в правах, считает Путин. Так же нужно поступить и в отношении других людей, которые вынуждены были покинуть территорию страны и «уехать в земли обетованные, спасаясь от преследования сегодняшнего украинского режима», добавил российский лидер.

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Ранее Зеленский сказал, что Киев будут раздавать паспорта всем иностранцам, которые в своих государствах живут при «авторитарных и коррумпированных режимах». «В первую очередь россиянам, которые сегодня страдают едва ли не больше всех», — отметил украинский президент. Так политик отреагировал на подписанный Путиным указ, который упрощает механизм получения гражданства РФ жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Спустя несколько дней после этого шага президент России сообщил, что Москва также рассматривает возможность предоставления паспортов РФ в упрощенном порядке для всех жителей Украины.

Саакашвили лишили украинского гражданства, которое он получил в 2015 году, летом 2017-го. В феврале 2018 года экс-президента Грузии депортировали из Украины в Польшу. В Госпогранслужбе Украины сказали, что политик въехал в страну незаконно, поэтому его решили вернуть на место предыдущего пребывания.

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