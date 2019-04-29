18:45 (мск), источник: Daily Storm
Саакашвили: Путин потребовал от Киева не пускать меня на Украину
Политик отреагировал на слова президента РФ, который предложил Владимиру Зеленскому вернуть Саакашвили украинское гражданство.
Президент России Владимир Путин предложил новому главе Украины Владимиру Зеленскому вернуть Михаилу Саакашвили украинское гражданство. Сам бывший губернатор Одесской области в ответ заявил, что Кремль, напротив, требует от Киева не только не возвращать ему украинский паспорт, но и не пускать грузинского политика в эту страну, передает РБК. Кроме того, Путин добивается для Саакашвили запрета на въезд еще в несколько государств, утверждает оппозиционер.
Это тот Путин, который в декабре 2017 года на
пресс-конференциигромогласно требовал у Порошенко выдворить меня из Украины (что Порошенко и сделал через месяц)
По версии грузинского политика, именно Путин добивался, чтобы Порошенко не приглашал Саакашвили на инаугурацию в 2014 году, а сейчас «представители [Путина] через посредников требуют у Зеленского не только не возвращать гражданство, но также ставят категорическим условием не пускать на Украину».
Бывший губернатор рассказал, что президент РФ якобы хотел, чтобы власти Грузии, Турции, Армении и Азербайджана также запретили ему въезд. «И по моей информации, именно это он обсуждал с президентом Турции [Реджепом Тайипом] Эрдоганом в 2016 году во время встречи в России. Мы с украинцами разберемся сами!» — резюмировал Саакашвили.
Ранее Путин предложил Зеленскому вновь предоставить грузинскому политику украинское гражданство.
Что касается свобод, в этом смысле лучше начать даже не с России, не с россиян, а, допустим, с грузин или с бывших грузин. Например, было бы справедливо вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича.
Саакашвили был незаконно лишен гражданства, незаконно выслан из страны, и следует восстановить его в правах, считает Путин. Так же нужно поступить и в отношении других людей, которые вынуждены были покинуть территорию страны и «уехать в земли обетованные, спасаясь от преследования сегодняшнего украинского режима», добавил российский лидер.
Ранее Зеленский сказал, что Киев будут раздавать паспорта всем иностранцам, которые в своих государствах живут при «авторитарных и коррумпированных режимах». «В первую очередь россиянам, которые сегодня страдают едва ли не больше всех», — отметил украинский президент. Так политик отреагировал на подписанный Путиным указ, который упрощает механизм получения гражданства РФ жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Спустя несколько дней после этого шага президент России сообщил, что Москва также рассматривает возможность предоставления паспортов РФ в упрощенном порядке для всех жителей Украины.
Саакашвили лишили украинского гражданства, которое он получил в 2015 году, летом 2017-го. В феврале 2018 года