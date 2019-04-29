Задержан один из самых влиятельных людей в Белоруссии

Причиной задержания стала взятка, утверждают собеседники издания. По неофициальным данным, которые приводит интернет-газета «Белорусские новости», сумма взятки составила 150 тысяч долларов.
«Наша Нива» также сообщает о возбуждении уголовного дела и о том, что силовики опечатали коттедж Втюрина в минском поселке Дрозды-2, где живут высокопоставленные чиновники.
В пресс-службе КГБ отказались от комментариев на эту тему, пишет «Интерфакс».
Андрей Втюрин считается одним из самых влиятельных белорусов, его имя неоднократно включалось в соответствующие рейтинги. До перехода в Совбез в 2014 году он в течение семи лет возглавлял Службу безопасности президента республики, куда попал в 1995-м, то есть спустя год после начала президентства Александра Лукашенко, соратником которого его называют белорусские журналисты. В 2002-м окончил Академию МВД Белоруссии, в 1992-м — Саратовское высшее военное командное училище МВД России. Является уроженцем Пензы.