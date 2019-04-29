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21:37 (мск), источник: Известия

Командующие округами получат право вводить особый режим в дисбатах

Командующие войсками округов получат право вводить особые условия в дисциплинарных батальонах. Как стало известно «Известиям», такие поправки в Положение о дисциплинарной воинской части разработало Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

Ожидается, что документ примут до конца года. По словам экспертов, нововведения помогут быстрее реагировать на возникающие угрозы, так как командующий округом ближе к месту событий, чем руководство военной полиции в Москве, которое принимало такие решения раньше.

Режим особых условий может быть введен, если в районе расположения дисбата объявлено чрезвычайное или военное положение, при массовых беспорядках, а также в случае группового неповиновения: он вводится приказом командующего на 30 суток и при необходимости может быть продлен на тот же срок.

В период особого режима солдатам, находящимся в дисбате, ужесточат условия — например, могут быть отменены свидания и прогулки, сокращено время отдыха.

Солдат одной из воинских частей получил полгода службы в дисбате
Во время загрузки произошла ошибка.
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