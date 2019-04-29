Командующие округами получат право вводить особый режим в дисбатах

Ожидается, что документ примут до конца года. По словам экспертов, нововведения помогут быстрее реагировать на возникающие угрозы, так как командующий округом ближе к месту событий, чем руководство военной полиции в Москве, которое принимало такие решения раньше.
Режим особых условий может быть введен, если в районе расположения дисбата объявлено чрезвычайное или военное положение, при массовых беспорядках, а также в случае группового неповиновения: он вводится приказом командующего на 30 суток и при необходимости может быть продлен на тот же срок.
В период особого режима солдатам, находящимся в дисбате, ужесточат условия — например, могут быть отменены свидания и прогулки, сокращено время отдыха.