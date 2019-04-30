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01:40 (мск), источник: Известия

«Прометей» готов к огню: Ключевые элементы С-500 прошли финальные испытания

Уникальные радиолокационные системы доказали свою эффективность на полигонах.

Источник: РИА "Новости"

«Прометей» готовится к боевой работе: элементы новейшей системы ПВО С-500 — радиолокационный комплекс (РЛК) и многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) — прошли полигонные испытания и готовы к производству, сообщили «Известиям» источники в Министерстве обороны. С-500 предназначена для уничтожения крылатых и гиперзвуковых ракет, самолетов и вертолетов, а также беспилотников. «Прометей» сможет «работать» даже по низкоорбитальным спутникам, уточнили собеседники в военном ведомстве. С-500 серьезно усилят развернутую в Центральной России противоракетную и противовоздушную оборону Московского промышленного района, уверены эксперты.

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О том, что разработка зенитно-ракетной системы С-500 вышла на завершающую стадию, на днях сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Последний этап испытаний радаров проходил на базе 185-го Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил, расположенного в Астраханской области. В условиях, близких к реальным, были проверены РЛК и РЛС для системы ПВО С-500 «Прометей».

Особое внимание на испытаниях было уделено системной интеграции радарных систем С-500 и зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-СМ»: в дальнейшем они должны будут работать в связке, рассказали «Известиям» несколько источников в Минобороны.

Сроки разработки и изготовления нового оружия, заявленные в госпрограмме развития вооружений, точно выдерживаются, что очень важно для обороноспособности страны, отметил бывший начальник зенитных ракетных войск генерал-лейтенант Александр Горьков.

— С-500 — это новое поколение зенитно-ракетных систем, которая способна действовать в том числе в рамках противоракетной обороны, например бороться с баллистическими блоками, — пояснил он «Известиям». — Новая система значительно усилит ПВО страны.

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Анатомия С-500

В минимальный комплект техники для С-500 «Прометей» войдут пункт боевого управления с автоматической системой управления (АСУ), куда стекается оперативная информация о воздушной обстановке в зоне ответственности системы ПВО. РЛК отвечает за дальний поиск и идентификацию баллистических и аэродинамических целей. Многофункциональная РЛС «подсветки» способна обнаруживать летательные аппараты, но ее главная ­задача — «захватить» цель и довести до нее зенитные ракеты. В комплект техники входит до 12 тягачей с пусковыми установками для зенитных ракет.

Система С-500 может быть усилена передвижной вышкой антенного поста и другой специальной техникой. Все компоненты комплекса будут монтироваться на многоосных высокопроходимых шасси производства заводов БАЗ или МЗКТ.

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С-500 будет бороться с межконтинентальными ракетами и ракетами средней дальности на конечном или среднем участке траектории полета. Комплекс сможет уничтожать крылатые ракеты, самолеты, вертолеты, обычные и высотные беспилотники, а также гиперзвуковые снаряды, летящие со скоростью более 6 тыс. км/ч. С-500 может уничтожать цели на дальности до 600 км и высоте до 100 км. Такие характеристики позволят надежно обеспечивать прикрытие отдельных районов, крупных городов, промышленных объектов и важных стратегических целей. «Прометей» сможет «работать» и по низкоорбитальным спутникам.

«Пятисотый» будет свободно взаимодействовать с С-300, С-350, С-400 и «Панцирями», а также интегрироваться в общую систему обороны крупных войсковых соединений, промышленных и политических центров страны. При необходимости С-500 смогут серьезно усилить систему противоракетной обороны московского промышленного района, которая развернута в Центральной России.

Двойное прикрытие

Работая в тесной связке, С-500 и «Панцирь-СМ» станут многоэшелонированной системой противовоздушной обороны.

— Мощные радары С-500 должны будут первыми засекать цели, — рассказал «Известиям» военный эксперт Антон Лавров. — После этого АСУ распределит цели между комплексами в зависимости от их важности. «Прометеи» в такой связке будут отвечать за дальний радиус — уничтожать баллистические ракеты и самолеты. «Панцири» займутся в первую очередь беспилотными летательными аппаратами, которые активно используются в последнее время. Такая тактика позволит не перегружать целями систему С-500 и избежать напрасной траты дорогостоящих дальнобойных зенитных ракет.

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Фотографии «Панцирь-СМ» появились в конце 2017 года — комплекс анонсировали как глубокую модернизацию ЗРПК «Панцирь-С1», но пока о нем известно немного. Новая машина предназначена для защиты малоразмерных важных военных и государственных объектов, прикрытия подразделений Сухопутных войск и при необходимости усиления группировок сил ПВО страны.

Состоит «Панцирь-СМ» из трех основных элементов: РЛС обнаружения, станции сопровождения целей и комплекса вооружения, куда входят два 30-мм зенитных автомата и зенитные ракеты в транспортно-пусковых контейнерах. Максимальная граница зоны поражения целей ракетой должна составить около 20 км по дальности и до 15 км по высоте. Высокая мобильность «Панциря» и наличие оптико-электронной станции обеспечивают его скрытность от противорадиолокационных ракет противника.

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