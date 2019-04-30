Горбачев: диалог США и России по стратегической стабильности надо немедленно возобновить

06:54 (мск), источник: ТАСС
Бывший президент СССР выразил солидарность с мнением Джорджа Шульца, занимавшего пост госсекретаря США в 1982—1989 годах, Уильяма Перри, занимавшего пост министра обороны США в 1994—1997 годах, и Сэма Нанна, занимавшего кресло сенатора от штата Джорджия с 1972 года по 1997 год. Они в статье в этой же газете 11 апреля подчеркнули необходимость скорейшего возобновления диалога между США и Россией по вопросам стратегической стабильности.
«Я согласен с ними о безотлагательной необходимости [возобновления] стратегического взаимодействия между США и Россией. Я также убежден в том, что ядерное сдерживание вместо того, чтобы защищать мир, ставит его под постоянную угрозу», — отметил Горбачев. Он напомнил, что в свое время не мог переубедить
«Ядерные вооружения похожи на висящее на стене ружье в пьесе, написанной и поставленной неизвестным человеком. Мы не ведаем намерений постановщика. Ядерные вооружения могут сработать