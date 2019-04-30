Военный советник Зеленского пригрозил ударом «там, где его не ожидают»

По словам советника, до вступления Украины в НАТО Киев найдет возможность ответить на вызовы.
«Если, не дай Бог, в вашей глупой голове созреет какой-то план, я найду возможность вам ответить, и я это сделаю нестандартными путями», — предупредил Апаршин.
Советник пояснил, что речь идет о повышении уровня боеспособности украинской армии и финансировании сил специальных операций.
«Лучше не трогайте меня сегодня, я уже решил, я буду вступать в НАТО», — заключил он.
На прошлой неделе политик представил «военную доктрину» Украины. Из документа следует, что у Киева будет профессиональная, добровольная и мотивированная армия, «взаимосовместимая» с вооруженными силами стран — участниц альянса.
Кроме того, Апаршин планирует оснастить армию современным высокотехнологичным оружием.
Владимир Зеленский победил во втором туре выборов на Украине, набрав 73,22% голосов. В ходе предвыборной кампании он называл одним из своих приоритетов борьбу с коррупцией, в том числе в «Укроборонпроме».
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