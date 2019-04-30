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11:49 (мск), источник: BBC News Русская служба

Император Акихито отрекся от престола. 10 фактов о нем

На протяжении своей многовековой истории японская монархия была настолько далека от обычных людей, что когда в 1945 году японцы услышали по радио голос своего императора Хирохито, объявляющего о поражении страны во Второй мировой войне, многие не поверили своим ушам.

Источник: AP 2019

Сын Хирохито — император Акихито руководил преобразованием императорского двора в более дружелюбный, более приближенный к людям символ «единства народа». Такое определение роли монарха записано в конституции страны.

К сожалению многих японцев, возраст и состояние здоровья уже не позволяют императору Акихито исполнять свои обязанности, и правительство разрешило ему отречься от престола.

В настоящее время Акихито является единственным в мире царствующим императором. 30 апреля 2019 года Акихито добровольно покинул престол, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито. Это первый император за последние 200 лет (после Кокаку), отрекшийся от престола.

Мы подготовили для вас 10 интересных фактов об Акихито.

1. Император — из семьи с тысячелетней историей

Источник: EPA

Император Акихито родился 23 декабря 1933 года, он 125-й по счету император в этом роду, который существует более 2600 лет. Это делает династию императора старейшей наследственной монархией в мире.

С двух лет императора воспитывали отдельно от родителей.

2. Брак императора нарушил традицию

Источник: GETTY IMAGES/ASAHI SHIMBUN

В 1959 году наследный принц женился по любви на Митико Сёде, старшей дочери президента крупной мукомольной компании. Тем самым были нарушены многовековые традиции, предписывающие членам императорской семьи выбирать себе в жены девушек исключительно аристократического происхождения.

Со своей будущей женой Акихито познакомился на теннисном корте.

У императора и его супруги — трое детей и четверо внуков.

3. Император сидит на Хризантемовом троне

Название происходит от императорской печати Японии, официально утвержденной в 1889 году. На ней изображена 16-лепестковая желтая хризантема.

7 января 1989 года наследный принц стал императором Японии, унаследовав трон после смерти отца. Официальные церемонии по поводу восшествия на престол продолжались около двух лет.

4. Акихито — не Бог

Император Хирохито публично отказался от претензий на божественное происхождение императорской семьи в рамках капитуляции Японии после Второй мировой войны.

Император по-прежнему - основной служитель синтоизма, национальной религии Японии | Источник: AFP

Согласно конституции Японии император — символ нации, однако часть японцев все еще считает, что к нему следует относиться как к божеству.

5. Акихито играл в теннис с Джорджем Бушем-старшим

Источник: GETTY IMAGES/ASAHI SHIMBUN

За свою жизнь император побывал в огромном количестве стран и встречался с большим числом лидеров этих стран, чем любой из его предшественников. В 1998 году он встречался с королевой Британии Елизаветой.

А с президентом США Джорджем Бушем-старшим японскому императору дважды довелось поиграть в теннис. И оба раза Акихито выиграл.

6. Император испытывает проблемы со здоровьем

В 2003 году императора оперировали из-за рака простаты, в 2012 году ему провели операцию на сердце.

Когда в 2016 году он официально объявил о своем желании отречься от престола, он сказал, что «беспокоится, что ему становится все сложнее исполнять свои обязанности символа нации».

7. Однажды императора сфотографировала школьница

Акихито предпринял ряд весьма успешных попыток по сближению фигуры императора с обычными людьми. Он много путешествовал по стране и неформально общался с простыми японцами лицом к лицу.

Однажды девочка-школьница сфотографировала императора, когда он посещал ее префектуру, и выложила фотографию в «Твиттер». Этот поступок вызвал бурные споры в обществе: старшее поколение сочло его неуважением к императору, а молодежь сочла вполне нормальным.

8. Акихито активно помогал японцам после цунами

Император и его жена встречались с пострадавшими в результате цунами | Источник: REUTERS
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Акихито выступил с первым телевизионным обращением к нации после разрушительного землетрясения и цунами 2011 года, когда десятки тысяч человек погибли, пропали без вести и лишились своих домов.

Он обращался к людям на современном японском языке, избегая старомодных церемониальных оборотов, принятых при дворе. «Я от всей души надеюсь, что люди возьмутся за руки, будут относиться друг к другу с состраданием и вместе преодолевать эти трудные времена», — сказал он.

По поводу аварии на атомной станции Фукусима Акихито сказал: «Я надеюсь, что все повернется к лучшему». Император Акихито и императрица Митико посетили зону катастрофы спустя месяц после землетрясения и пообщались с эвакуированными.

9. Он вывел Японию на новый уровень

После поражения во Второй мировой войне Акихито повел Японию по пути мира и отказа от насилия.

В прошлом году Акихито сказал: «Оглядываясь назад в прошлое, вместе с глубоким раскаянием по поводу войны я молюсь, чтобы эта трагедия не повторилась, и вместе с народом выражаю мои глубокие соболезнования тем, кто пал в бою и пострадал».

10. В честь императора названа рыба

Однажды император Акихито собирал рис вокруг своего дворца. | Источник: AFP

С юности император увлекается ихтиологией, морской биологией. Он является экспертом по рыбам-бычкам, одну из которых даже назвали в его честь — Экзириас Акихито. Он несколько раз писал статьи для Японского журнала ихтиологии.

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Конец эпохи и начало новой эры: император Акихито уступает Хризантемовый трон сыну
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12:12 (мск)© Ньюстюб
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