Reuters: сторонник Трампа занялся созданием частной армии, чтобы свергнуть Мадуро

Два собеседника агентства отметили, что в течение нескольких месяцев Принс искал финансовую и политическую поддержку операции по свержению Мадуро среди богатых венесуэльцев, которые бежали из страны, а также сторонников Трампа. По их словам, его план включает в себя размещение до пяти тысяч наемников из Колумбии и других стран региона в интересах Хуана Гуайдо, лидера оппозиции в Венесуэле. Они, по плану Принса, должны будут сначала провести военную операцию, а затем помочь в урегулировании возможных последствий.
Источник агентства сказал, что Принсу нужно на операцию $40 млн. Он также хочет получить доступ к активам Венесуэлы, которые заморозили США и их союзники.
По данным Reuters, основатель Blackwater полагает, что Венесуэле нужен «импульс», чтобы преодолеть политический кризис, который возник в январе 2019 года. Тогда Гуайдо заявил о нелегитимном переизбрании Мадуро и провозгласил себя временным президентом. Его признали главой государства большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки, а также Организация американских государств. На стороне Мадуро выступили Китай, Россия, Иран и Турция. В конце января Reuters сообщал, что бойцы российской ЧВК приехали в Венесуэлу для охраны президента Мадуро. Москва отрицала это.
Представитель Совета национальной безопасности США Гаррет Маркиз отказался прокомментировать вопросы Reuters о том, знакомы ли в администрации президента США с планом свержения Мадуро и рассматривают ли его реализацию. Источник, знакомый с мнением Белого дома по этому вопросу, сказал, что там инициативу не поддерживают.
Официальные власти Венесуэлы не ответили на запрос агентства. По словам представителей Гуайдо, оппозиция ничего подобного с Принсом не обсуждала. Пресс-секретарь основателя Blackwater сказал, что в апреле тот не планирует никаких операций в латиноамериканской стране.
Эксперты по международной безопасности, с которыми говорили журналисты, назвали план опасным, поскольку его осуществление может спровоцировать в Венесуэле гражданскую войну.
При этом один из венесуэльских беженцев, близкий к оппозиции, сказал, что услуги частной военной компании могут помочь в обеспечении безопасности новой власти, если режим Мадуро падет.
Принс основал частную военную компанию Blackwater в 1997 году. Она получила государственные контракты на обеспечение безопасности американских специалистов в Ираке. В 2010 году бизнесмен продал компанию.
Принс пожертвовал $100 тысяч на избирательную кампанию Трампа. Его имя упоминается в докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера, который занимался расследованием о возможных связях предвыборного штаба Трампа с Россией и попытках Москвы повлиять на американские президентские выборы 2016 года.
По данным Reuters, с 2014 года Принс управляет фирмой Frontier Services Group, которая находится в Гонконге. Она тесно связана с государственной китайской инвестиционной компанией CITIC и помогает китайским фирмам, работающим в Африке, обеспечивать безопасность и логистику.