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15:51 (мск), источник: RTVi

Reuters: сторонник Трампа занялся созданием частной армии, чтобы свергнуть Мадуро

Основатель частной военной компании Blackwater (сейчас называется Academi) Эрик Принс, который поддерживает президента США Дональда Трампа, разрабатывает план по свержению главы Венесуэлы Николаса Мадуро с помощью частной армии. Об этом 30 апреля сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомые с ситуацией.

Источник: AP 2019

Два собеседника агентства отметили, что в течение нескольких месяцев Принс искал финансовую и политическую поддержку операции по свержению Мадуро среди богатых венесуэльцев, которые бежали из страны, а также сторонников Трампа. По их словам, его план включает в себя размещение до пяти тысяч наемников из Колумбии и других стран региона в интересах Хуана Гуайдо, лидера оппозиции в Венесуэле. Они, по плану Принса, должны будут сначала провести военную операцию, а затем помочь в урегулировании возможных последствий.

Источник агентства сказал, что Принсу нужно на операцию $40 млн. Он также хочет получить доступ к активам Венесуэлы, которые заморозили США и их союзники.

По данным Reuters, основатель Blackwater полагает, что Венесуэле нужен «импульс», чтобы преодолеть политический кризис, который возник в январе 2019 года. Тогда Гуайдо заявил о нелегитимном переизбрании Мадуро и провозгласил себя временным президентом. Его признали главой государства большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки, а также Организация американских государств. На стороне Мадуро выступили Китай, Россия, Иран и Турция. В конце января Reuters сообщал, что бойцы российской ЧВК приехали в Венесуэлу для охраны президента Мадуро. Москва отрицала это.

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Представитель Совета национальной безопасности США Гаррет Маркиз отказался прокомментировать вопросы Reuters о том, знакомы ли в администрации президента США с планом свержения Мадуро и рассматривают ли его реализацию. Источник, знакомый с мнением Белого дома по этому вопросу, сказал, что там инициативу не поддерживают.

Официальные власти Венесуэлы не ответили на запрос агентства. По словам представителей Гуайдо, оппозиция ничего подобного с Принсом не обсуждала. Пресс-секретарь основателя Blackwater сказал, что в апреле тот не планирует никаких операций в латиноамериканской стране.

Эксперты по международной безопасности, с которыми говорили журналисты, назвали план опасным, поскольку его осуществление может спровоцировать в Венесуэле гражданскую войну.
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При этом один из венесуэльских беженцев, близкий к оппозиции, сказал, что услуги частной военной компании могут помочь в обеспечении безопасности новой власти, если режим Мадуро падет.

Принс основал частную военную компанию Blackwater в 1997 году. Она получила государственные контракты на обеспечение безопасности американских специалистов в Ираке. В 2010 году бизнесмен продал компанию.

Принс пожертвовал $100 тысяч на избирательную кампанию Трампа. Его имя упоминается в докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера, который занимался расследованием о возможных связях предвыборного штаба Трампа с Россией и попытках Москвы повлиять на американские президентские выборы 2016 года.

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По данным Reuters, с 2014 года Принс управляет фирмой Frontier Services Group, которая находится в Гонконге. Она тесно связана с государственной китайской инвестиционной компанией CITIC и помогает китайским фирмам, работающим в Африке, обеспечивать безопасность и логистику.

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