13:00 (мск), источник: Ведомости
Кремль признал результаты выборов на Украине
В Кремле считают победу Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине очевидной, сообщил журналистам во вторник, 30 апреля,
«Мы с самого начала говорили, что уважаем выбор украинского народа и очевидна победа Зеленского, потому что цифры сами за себя говорят», — отметил он. Представитель Кремля в то же время призвал дождаться официального объявления итогов голосования. «Говорить о признании или непризнании (итогов выборов) здесь не совсем корректно — мы с самого начала сказали, что выбор украинского народа абсолютно очевиден», — резюмировал Песков. На вопрос, стоит ли Зеленскому ожидать поздравлений от Кремля, Песков не ответил.
Зеленский набрал 73,22% голосов в ходе второго тура выборов на Украине, а его оппонент, действующий президент Петр Порошенко, — 24,45%. Официально ЦИК страны итоги голосования пока не подводил. Через сутки после выборов Кремль отказался поздравлять Зеленского с победой. Впервые избрание Зеленского украинским президентом Путин прокомментировал только 25 апреля, охарактеризовав его победу как «полный провал политики Порошенко».