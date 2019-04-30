12:57 (мск), источник: Интерфакс
В Кремле объяснили, почему зарубежные лидеры опять не приедут на День Победы
Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU —
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Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU —
В ходе общения с журналистами во вторник Пескова спросили, почему не будет высоких гостей в этом году.
Это не уникальная ситуация. Собственно,
каких-тоспециальных приглашений не было и в прошлом году. Обычно целенаправленно приглашаются иностранные лидеры на юбилейные мероприятия: вы знаете, что в следующем году мы все будем отмечать очень важную и большую юбилейную дату — вот это будет год, действительно, особенный. Сейчас нет такой юбилейной даты.Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России
Он назвал обычной практикой, когда на «обычные, текущие (праздничные) даты» главы государств не приглашаются.
В 2020 году в РФ будет отмечаться 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
В 2015 году во время празднования 70-летия Победы Москву посетили около 30 глав государств и правительств зарубежных стран. В то же время от приглашения российских властей отказались многие иностранные лидеры.