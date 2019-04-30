В МВД сообщили, что 86% граждан ЛНР и ДНР хотят получить российское гражданство

17:47 (мск), источник: ТАСС
«Проводился социологический опрос в республиках. 86% населения изъявили желание получить российское гражданство», — сказал он, уточнив, что опрос проводился среди граждан обоих республик.
24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям Донецкой и Луганской народных республик получить российское гражданство в упрощенном порядке. Отмечалось, что это решение принято в целях защиты прав и свобод человека и гражданина и исходя из общепризнанных принципов и норм международного права.
Прием заявлений будет осуществляться и рассматриваться на территории Ростовской области, где для этого есть все условия, включая