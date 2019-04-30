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17:47 (мск), источник: ТАСС

В МВД сообщили, что 86% граждан ЛНР и ДНР хотят получить российское гражданство

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 апреля. /ТАСС/. Проведенный среди населения Донецкой и Луганской народных республик опрос показал, что 86% граждан хотят получить российское гражданство, сообщил во вторник журналистам представитель ГУ МВД РФ по вопросам миграции Кирилл Адзинов.

Источник: Reuters

«Проводился социологический опрос в республиках. 86% населения изъявили желание получить российское гражданство», — сказал он, уточнив, что опрос проводился среди граждан обоих республик.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям Донецкой и Луганской народных республик получить российское гражданство в упрощенном порядке. Отмечалось, что это решение принято в целях защиты прав и свобод человека и гражданина и исходя из общепризнанных принципов и норм международного права.

Прием заявлений будет осуществляться и рассматриваться на территории Ростовской области, где для этого есть все условия, включая материально-технические ресурсы и бланки. На сегодня пункты приема в тестовом режиме заработали в селе Покровском Неклиновского района и в городе Новошахтинске.

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