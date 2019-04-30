13:54 (мск), источник: ТАСС
ЦИК Украины огласил официальные итоги выборов президента
КИЕВ, 30 апреля. /ТАСС/. Второй тур выборов главы государства на Украине прошел 21 апреля.
Победу одержал кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский. Он набрал 73,22% голосов. Его соперник во втором туре действующий президент страны Петр Порошенко получил 24,45% голосов.
Оглашение официальных итогов выборов произошло в последний отведенный по закону день для подсчета голосов. Ранее Владимир Зеленский уже обвинил ЦИК в преднамеренном затягивании процесса подсчета с целью отложить дату инаугурации на период после 27 мая, лишив тем самым нового президента возможности досрочно распустить Верховную раду.