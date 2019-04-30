Гуаидо объявил о начале финальной фазы операции «Свобода»

«Народ Венесуэлы инициировал конец узурпации. В настоящий момент я встречаюсь с основными соединениями наших вооруженных сил, что знаменует начало финальной фазы операции «Свобода», — говорится в посте.
По словам спикера оппозиционного парламента, конец узурпации «необратим». Как написал Гуаидо, национальная армия «приняла верное решение».
Власти страны, в свою очередь, заявили, что принимают меры в отношении группы военных, которые продвигают госпереворот. Министр связи и информации Хорхе Родригес назвал сторонников Гуаидо предателями, а министр обороны Владимир Падрино заверил, что вооруженные силы полностью остаются «на стороне конституции».
В январе по стране прокатилась волна протестов против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо объявил себя главой государства на период действия временного правительства.
Этот шаг одобрили США и некоторые другие страны. В поддержку Мадуро выступили Россия и ряд других государств, в частности Мексика, Китай, Турция и Индонезия. В Москве назвали «президентский статус» Гуаидо несуществующим.
США ввели санкции против государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA. Ее активы и интересы на семь миллиардов долларов в американской юрисдикции заблокировали. Также под действия ограничений — за связь с PDVSA — попал российский «Еврофинанс Моснарбанк».
Трамп неоднократно озвучивал возможность военного вмешательства в дела Боливарианской республики.