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14:20 (мск), источник: РИА Новости

Гуаидо объявил о начале финальной фазы операции «Свобода»

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо объявил о начале финальной фазы операции «Свобода», направленной на свержение Николаса Мадуро. Об этом он написал в Twitter.

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«Народ Венесуэлы инициировал конец узурпации. В настоящий момент я встречаюсь с основными соединениями наших вооруженных сил, что знаменует начало финальной фазы операции «Свобода», — говорится в посте.

По словам спикера оппозиционного парламента, конец узурпации «необратим». Как написал Гуаидо, национальная армия «приняла верное решение».

Власти страны, в свою очередь, заявили, что принимают меры в отношении группы военных, которые продвигают госпереворот. Министр связи и информации Хорхе Родригес назвал сторонников Гуаидо предателями, а министр обороны Владимир Падрино заверил, что вооруженные силы полностью остаются «на стороне конституции».

Попытка госпереворота и санкции против Венесуэлы

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В январе по стране прокатилась волна протестов против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо объявил себя главой государства на период действия временного правительства.

Этот шаг одобрили США и некоторые другие страны. В поддержку Мадуро выступили Россия и ряд других государств, в частности Мексика, Китай, Турция и Индонезия. В Москве назвали «президентский статус» Гуаидо несуществующим.

США ввели санкции против государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA. Ее активы и интересы на семь миллиардов долларов в американской юрисдикции заблокировали. Также под действия ограничений — за связь с PDVSA — попал российский «Еврофинанс Моснарбанк».
Трамп неоднократно озвучивал возможность военного вмешательства в дела Боливарианской республики.

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