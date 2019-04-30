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15:16 (мск), источник: Интерфакс

Власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU — Власти Венесуэлы подавляют восстание небольшой группы военных, захотевших сменить власть в стране, сообщил во вторник министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.

Источник: Reuters

«Мы информируем народ Венесуэлы, что в настоящее время мы обезвреживаем небольшую группу военных-предателей, которые разместились на транспортной развязке Альтамира, чтобы совершить государственный переворот, направленный против конституции и мира в республике», — написал Родригес в твиттере.

Эта транспортная развязка расположена в Каракасе близ авиабазы «Ла-Карлота». Ранее во вторник сообщалось, что эту базу посетил лидер оппозиции Хуан Гуайдо.

Он заявил, что военные в Венесуэле выражают готовность помочь отстранить от власти президента страны Николаса Мадуро.

«В настоящее время я встречаюсь с (командующими — ИФ) основных подразделений наших вооруженных сил, чтобы дать старт финальной стадии “Операции Свобода” (свержению Мадуро — ИФ)», — написал он в твиттере.

По словам Гуайдо, в армии «приняли верное решение» и готовы поддержать оппозицию, чтобы оказаться «на правильной стороне в истории». Военные, как утверждает оппозиционер, «будут развертывать силы, чтобы добиться прекращения узурпации».

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Вблизи авиабазы, на которой ранее выступил Гуайдо распылили слезоточивый газ, сообщает во вторник агентство Associated Press, не уточняя, кто именно это сделал. Предположительно, газ был распылен непосредственно с территории авиабазы.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заверил, что обстановка в казармах страны остается спокойной, военные продолжают службу в обычном режиме, сообщает агентство EFE. По его словам, вооруженные силы Венесуэлы «намерены твердо защищать национальную конституцию и законные власти страны».

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Венесуэльский узел: Узурпация власти
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11 апреля© Ньюстюб
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