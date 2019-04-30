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16:30 (мск), источник: РИА Новости

Путин рассказал об ущербе от ситуации на нефтепроводе «Дружба»

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал очень серьезным имиджевый, экономический и материальный ущерб для РФ от ситуации на нефтепроводе «Дружба».

Источник: РИА Новости

«Ущерб для нас и экономический, и материальный, да и имиджевый очень серьёзный», — заявил Путин на встрече с председателем правления и президентом ПАО «Транснефть» Николаем Токаревым, комментируя ситуацию, стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

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Проблема с качеством нефти, поступающей из России в Белоруссию по «Дружбе», возникла во второй декаде апреля. «Транснефть» признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Польша и Украина, через которые нефть по «Дружбе» идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием нефти 24 и 25 апреля соответственно.

Соответствующая техрегламенту ЕАЭС нефть достигла приграничной с Белоруссией станции «Унеча» нефтепровода «Дружба» 29 апреля, сообщил в понедельник представитель курирующего ТЭК вице-премьера РФ Дмитрия Козака. «Белнефтехим» во вторник уточнил, что прибытие чистой российской нефти на белорусскую территорию ожидается не ранее 23.00 2 мая, а на НПЗ в Мозыре она поступит не ранее 4 мая.

Российская нефть по «Дружбе» сначала приходит в Белоруссию, а на ее территории в районе Мозырского НПЗ трубопроводная система раздваивается на две ветки: одна идет в Польшу и далее в Германию, вторая — на Украину и далее в Словакию, Венгрию и Чехию.

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