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17:39 (мск), источник: Коммерсантъ

В Каракасе произошла перестрелка сторонников Мадуро и Гуайдо

В Каракасе на митинге в поддержку лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо слышны выстрелы, передает Reuters со ссылкой на очевидцев.

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По данным собеседников агентства, люди в военной форме, которые сопровождают Гуайдо, вступили в перестрелку с солдатами, защищающими президента Николаса Мадуро. Ранее Хуан Гуайдо заявил, что венесуэльские военные якобы готовы помочь свергнуть Мадуро.

В посольстве России в Венесуэле заявили, что обстановка в Каракасе «в целом спокойная». Сведений о том, что российские граждане могли пострадать, нет. При этом российские граждане, прибывающие в Венесуэлу, проинструктированы о необходимости держаться подальше от мест скопления людей. «Надеемся, что никаких эксцессов не будет», — сказал «Интерфаксу» представитель посольства РФ в Венесуэле.

Ранее министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес назвал действия оппозиционера попыткой госпереворота, к которой причастна «небольшая группа военных предателей». Вооруженные силы Венесуэлы поддерживают Николаса Мадуро, заявил глава венесуэльского Минобороны Владимир Падрино Лопес. Государственный интернет-провайдер Венесуэлы ограничивает доступ к социальным сетям.

В январе Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, большинство европейских и американских стран. Мадуро заявил, что не намерен покидать пост до окончания своего срока. Его поддерживают Россия, Китай и Турция.

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Во время загрузки произошла ошибка.
18:13 (мск)© Ньюстюб
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