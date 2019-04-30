В Каракасе произошла перестрелка сторонников Мадуро и Гуайдо

По данным собеседников агентства, люди в военной форме, которые сопровождают Гуайдо, вступили в перестрелку с солдатами, защищающими президента Николаса Мадуро. Ранее Хуан Гуайдо заявил, что венесуэльские военные якобы готовы помочь свергнуть Мадуро.
В посольстве России в Венесуэле заявили, что обстановка в Каракасе «в целом спокойная». Сведений о том, что российские граждане могли пострадать, нет. При этом российские граждане, прибывающие в Венесуэлу, проинструктированы о необходимости держаться подальше от мест скопления людей. «Надеемся, что никаких эксцессов не будет», — сказал «Интерфаксу» представитель посольства РФ в Венесуэле.
Ранее министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес назвал действия оппозиционера попыткой госпереворота, к которой причастна «небольшая группа военных предателей». Вооруженные силы Венесуэлы поддерживают Николаса Мадуро, заявил глава венесуэльского Минобороны Владимир Падрино Лопес. Государственный интернет-провайдер Венесуэлы ограничивает доступ к социальным сетям.
В январе Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, большинство европейских и американских стран. Мадуро заявил, что не намерен покидать пост до окончания своего срока. Его поддерживают Россия, Китай и Турция.