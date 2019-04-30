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17:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Политический возвращенец

Посол России в Белоруссии Михаил Бабич завершает работу в Минске.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Посла России в Белоруссии Михаила Бабича отзывают с должности посла РФ в Минске. Информацию об этом «Ъ» подтвердили несколько высокопоставленных источников. Бабич, не являющийся карьерным дипломатом, считался политическим назначенцем. Период его работы в Минске совпал с активизацией линии Москвы на более глубокую интеграцию соседней страной. Михаил Бабич не проработал в Белоруссии и года, но запомнился целой серией скандальных заявлений и жесткой пикировкой с белорусским МИДом.

О готовящейся отставке Бабича «Ъ» рассказали несколько источников, хорошо информированных о ситуации вокруг посла. «Это обсуждается с прошлой недели», — сказал один из них. Другой подтвердил, что в ближайшее время ожидается соответствующий указ президента России Владимира Путина.

Бабич был назначен главой дипмиссии в Минске 24 августа 2018 года. На эту работу он перешел с позиции полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе.

Дипломатические собеседники «Ъ» говорят, что решение направить Бабича послом в соседнюю страну принималось в Кремле. Точно так же решался и вопрос его отзыва в Москву.

Михаил Бабич, не являющийся карьерным дипломатом, был политическим назначенцем. Период его работы в Минске совпал с началом новой — более активной — политики российских властей на белорусском направлении.

С прошлого года Москва требует от белорусского лидера Александра Лукашенко реальных шагов в сторону более глубокой интеграции двух стран, связанных договором 1999 года о создании Союзного государства России и Белоруссии.

Пик дискуссий на эту тему выпал на конец прошлого года. О необходимости сближения союзных государств 6 декабря в Санкт-Петербурге на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил Владимир Путин. Российский и белорусский лидеры тогда громко поспорили о цене на российский газ и тарифе на его транспортировку в Белоруссию. А 13 декабря на заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии в Бресте мысль развил уже премьер России Дмитрий Медведев. Он заявил, что РФ готова к дальнейшей интеграции. «Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства Союзного государства, включая создание единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда, счетной палаты», — отметил глава российского правительства.

Александр Лукашенко трактовал напор российской стороны как попытку поглощения его страны Россией:

Нужно просто сказать: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России. Я всегда задаю вопрос: такие вещи — они во имя чего делаются? Россия готова принять Беларусь областями или целиком в состав России? Вы подумайте о последствиях. Вы готовы к этому? И как на это посмотрят в нашей стране, да и у вас, да и международная общественность? Не мытьем, так катаньем инкорпорация страны в состав другой страны.
Александр Лукашенко
президент Белоруссии

Михаил Бабич в Минске весьма активно защищал российскую позицию. В интервью и публичных выступлениях он настойчиво и порой жестко аргументировал необходимость дальнейшего сближения двух государств, а также настаивал на том, что торговые и финансовые отношения двух стран должны быть прозрачными. Он противодействовал реэкспорту в Россию через Белоруссию продукции из третьих стран, в том числе тех, в отношении которых Москва ввела контрсанкции.

В одном из интервью посол оценил уровень российской поддержки Белоруссии в $5−6 млрд в год. И отметил, что если Минск хочет внутрироссийских цен на газ, компенсацию налогового маневра, более дешевых кредитов и прочих благ, нужно выполнять положения союзного договора о единой денежно-кредитной, налоговой, таможенной и прочих политиках, а также в части формирования «институциональных органов управления Союзного государства».

Новость
«Это информационная диверсия»

Бабич в целом избрал несвойственную для российских дипломатов линию поведения. Много и регулярно ездил по Белоруссии, посещал местные предприятия, общался с бизнесом и встречался с белорусской оппозицией.

Такая активность явно не нравилась властям страны пребывания. Официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз в какой-то момент заявил: «Отношения между нашими странами и народами гораздо более глубокие и всеобъемлющие, нежели искусственный, подтасованный набор цифр, за которые регулярно хватается российский дипломат». «Но это его право определять для себя планку, которая превращает его в счетовода либо подающего надежды бухгалтера», — сказал Глаз, добавив, что посол России «просто не понял разницы между федеральным округом и независимым государством».

Отставка Бабича, говорят источники «Ъ», стала результатом неоднократных просьб президента Лукашенко, которые тот адресовал лично Владимиру Путину.

Последняя беседа, отмечает собеседник «Ъ», состоялась в Пекине, где Александр Лукашенко заверил российского коллегу в том, что готов начать давно обсуждаемую интеграцию, но снова попросил отозвать посла Бабича.

«Путин согласился, дал Лукашенко год, пообещав не вмешиваться во внутреннюю белорусскую повестку», — утверждает источник «Ъ».

Собеседники «Ъ» говорят, что отзыв Бабича не следует считать санкцией, и не исключают, что в скором времени ему будет предложена другая работа.

Владимир Соловьев, Елена Черненко

 Россия отозвала посла из Белоруссии
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