17:56 (мск), источник: Коммерсантъ
Политический возвращенец
Посол России в Белоруссии Михаил Бабич завершает работу в Минске.
Посла России в Белоруссии Михаила Бабича отзывают с должности посла РФ в Минске. Информацию об этом «Ъ» подтвердили несколько высокопоставленных источников. Бабич, не являющийся карьерным дипломатом, считался политическим назначенцем. Период его работы в Минске совпал с активизацией линии Москвы на более глубокую интеграцию соседней страной. Михаил Бабич не проработал в Белоруссии и года, но запомнился целой серией скандальных заявлений и жесткой пикировкой с белорусским МИДом.
О готовящейся отставке Бабича «Ъ» рассказали несколько источников, хорошо информированных о ситуации вокруг посла. «Это обсуждается с прошлой недели», — сказал один из них. Другой подтвердил, что в ближайшее время ожидается соответствующий указ президента России Владимира Путина.
Бабич был назначен главой дипмиссии в Минске 24 августа 2018 года. На эту работу он перешел с позиции полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе.
Михаил Бабич, не являющийся карьерным дипломатом, был политическим назначенцем. Период его работы в Минске совпал с началом новой — более активной — политики российских властей на белорусском направлении.
Пик дискуссий на эту тему выпал на конец прошлого года. О необходимости сближения союзных государств 6 декабря в
Александр Лукашенко трактовал напор российской стороны как попытку поглощения его страны Россией:
Нужно просто сказать: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России. Я всегда задаю вопрос: такие вещи — они во имя чего делаются? Россия готова принять Беларусь областями или целиком в состав России? Вы подумайте о последствиях. Вы готовы к этому? И как на это посмотрят в нашей стране, да и у вас, да и международная общественность? Не мытьем, так катаньем инкорпорация страны в состав другой страны.
Михаил Бабич в Минске весьма активно защищал российскую позицию. В интервью и публичных выступлениях он настойчиво и порой жестко аргументировал необходимость дальнейшего сближения двух государств, а также настаивал на том, что торговые и финансовые отношения двух стран должны быть прозрачными. Он противодействовал реэкспорту в Россию через Белоруссию продукции из третьих стран, в том числе тех, в отношении которых Москва ввела контрсанкции.
В одном из интервью посол оценил уровень российской поддержки Белоруссии в $5−6 млрд в год. И отметил, что если Минск хочет внутрироссийских цен на газ, компенсацию налогового маневра, более дешевых кредитов и прочих благ, нужно выполнять положения союзного договора о единой
Бабич в целом избрал несвойственную для российских дипломатов линию поведения. Много и регулярно ездил по Белоруссии, посещал местные предприятия, общался с бизнесом и встречался с белорусской оппозицией.
Такая активность явно не нравилась властям страны пребывания. Официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз в
Последняя беседа, отмечает собеседник «Ъ», состоялась в Пекине, где Александр Лукашенко заверил российского коллегу в том, что готов начать давно обсуждаемую интеграцию, но снова попросил отозвать посла Бабича.
«Путин согласился, дал Лукашенко год, пообещав не вмешиваться во внутреннюю белорусскую повестку», — утверждает источник «Ъ».
Собеседники «Ъ» говорят, что отзыв Бабича не следует считать санкцией, и не исключают, что в скором времени ему будет предложена другая работа.
Владимир Соловьев, Елена Черненко