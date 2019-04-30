18:35 (мск), источник: Интерфакс
Бутина заявила, что экс-сенатор Торшин отказался от контактов с ее семьей
Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU — Россиянка Мария Бутина, осужденная на полтора года тюрьмы в США, заявила, что
«Я надеюсь, что я просто
Бутина отметила, что Торшин продолжает оставаться для нее «дорогим и близким человеком». «Нам нужно встретиться, поговорить, и все прояснится», — сказала Бутина.
На прошлой неделе суд округа Колумбия приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы за деятельность в интересах России в США.
Бывшая помощница
Минюст США предъявил ей обвинения в «преступном сговоре» для работы в США «в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора».
По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США «конспиративной деятельностью» в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и «использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США». В конце 2018 года Бутина признала вину в нарушении закона США об иноагентах и пошла на сделку с прокуратурой.
На слушаниях в суде она пояснила, что действовала под руководством российского официального лица. Ее задачей было установить неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику США.