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18:35 (мск), источник: Интерфакс

Бутина заявила, что экс-сенатор Торшин отказался от контактов с ее семьей

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU — Россиянка Мария Бутина, осужденная на полтора года тюрьмы в США, заявила, что экс-сенатор Александр Торшин, чьей помощницей она работала в прошлом, отказался идти на контакт с ее семьей.

Источник: Мария Бутина

«Я надеюсь, что я просто чего-то не знаю и не понимаю. Мои родители пытались с ним (Торшиным — ИФ) связаться, но он не проявился и на контакт с моей семьей не пошел. Ярлыки я сейчас вешать не хочу и прошу других этого не делать. Я думаю, что его поведению есть объяснение, и он бы не бросил меня в такой ситуации», — сказала Бутина в ходе телефонной пресс-конференции из американской тюрьмы.

Бутина отметила, что Торшин продолжает оставаться для нее «дорогим и близким человеком». «Нам нужно встретиться, поговорить, и все прояснится», — сказала Бутина.

Дело Марии Бутиной в США

На прошлой неделе суд округа Колумбия приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы за деятельность в интересах России в США.

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Бывшая помощница экс-сенатора Торшина, создательница общественного движения «Право на оружие» Мария Бутина въехала в США по студенческой визе, поскольку училась в Американском университете в Вашингтоне до весны 2018 года. Бутина была арестована 15 июля 2018 года.

Минюст США предъявил ей обвинения в «преступном сговоре» для работы в США «в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора».

По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США «конспиративной деятельностью» в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и «использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США». В конце 2018 года Бутина признала вину в нарушении закона США об иноагентах и пошла на сделку с прокуратурой.

На слушаниях в суде она пояснила, что действовала под руководством российского официального лица. Ее задачей было установить неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику США.

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