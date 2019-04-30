Зеленский извинился перед мусульманами за кадры с Кадыровым в его передаче

Он пояснил, что не знал про этот ролик, так как не вел программу. Ее готовила другая редакторская группа.
«Дело вообще было не в Кадырове. Там была какая-то нарезка видео, вообще не связанная с этим. И в эту нарезку попало видео, где плакал Рамзан Кадыров», — сказал Зеленский в эфире телеканала «112 Украина» журналисту Дмитрию Гордону.
По словам Зеленского, ему позвонили и сообщили об этом видео, спросив, что он думает по этому поводу.
«Там такая ситуация, мусульманский мир. Вот что меня остановило. Я сказал, что не знаю, в чем там суть, что пересмотрю эту историю», — отметил Зеленский.
Политик подчеркнул, что религия — это «болезненная тема», а задевать другие религиозные интересы — просто «некрасиво».
«Перед всем мусульманским миром я за наших ребят хочу попросить прощения», — сказал Зеленский.
ЦИК официально объявил Зеленского победителем президентских выборов. Он набрал во втором туре 73,22% голосов, действующий президент Петр Порошенко — 24,45%.