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20:34 (мск), источник: Известия

Ядерный арсенал США оценили в более чем шесть тысяч боеголовок

В распоряжении вооруженных сил США имеют в своем распоряжении 6185 ядерных боеголовок, половина из которых поддерживается Пентагоном на случай геополитических рисков. Об этом говорится в американском бюллетене ученых-ядерщиков (Bulletin of the Atomic Scientists).

Источник: AP 2019

Согласно документу, на стратегических носителях развернуты примерно 1750 боеголовок, из них около 1300 единиц приходятся на межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III (400) и баллистические ракеты подводных лодок Trident II D5 (800), примерно 300 штук на спецбазы в Соединенных Штатах и ​​еще 150 тактических бомб находятся на базах в Европе. Они размещены в Германии, Нидерландах, Бельгии и Турции.

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Помимо этого, 2050 боеголовок хранятся на складах Пентагона на случай геополитических рисков, еще приблизительно 2385 единиц выведены из боевого состава американской армии, так как являются устаревшими и будут утилизированы в течение десяти лет.

В 2010 году Москва и Вашингтон подписали Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-III). Соглашение предполагает сокращение ядерного арсенала обеими сторонами таким образом, чтобы к началу 2018 года общее число вооружений не превышало 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Срок действия ДСНВ-III истекает в 2021 году.

24 января сообщалось, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ставит под угрозу и СНВ-III. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не затягивать обсуждение вопроса о продлении договора.

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16 февраля МИД РФ передал для изучения депутатам Госдумы материалы, в которых говорится о возможности обсуждения с американской стороной продления срока действия ДСНВ на пять лет. Однако 22 февраля стало известно, что власти США пока не приняли решения о возможности продления данного соглашения.

28 февраля официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты уклоняются от диалога по вопросу контроля вооружений, не подпадающих под Договор СНВ-III. Москва, в свою очередь, готова к диалогу по данной теме, так как он мог бы иметь стратегическое значение для обеих сторон, добавила дипломат.

Справка
Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

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Во время загрузки произошла ошибка.
29 апреля© Ньюстюб
Следите за развитием темы Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
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