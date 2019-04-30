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21:33 (мск), источник: РИА Новости

Путин заменил посла в Белоруссии

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Михаила Бабича от обязанностей посла в Белоруссии, на его должность назначен Дмитрий Мезенцев, сообщается на сайте Кремля.

Источник: РИА "Новости"

Мезенцев занимает пост сенатора от Сахалинской области. О возможности его назначения послом в Белоруссию ранее сообщал источник РИА Новости.

Бабич возглавил дипмиссию в августе прошлого года. В апреле белорусский МИД обвинил Бабича в «разрушении отношений между странами». Так в Минске отреагировали на слова посла по поводу стоимости строительства БелАЭС.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что возведение станции может обойтись в сумму менее семи миллиардов долларов, тогда как соглашение с Россией заключено на десять миллиардов.

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В свою очередь, Бабич отметил, что Москва никогда не называла конечную цену строительства АЭС, а белорусского лидера, видимо, ввели в заблуждение.

Еще один конфликт произошел после того, как Бабич в интервью РИА Новости оценил белорусско-российские отношения и работу по определению путей развития Союзного государства. В Минске позицию дипломата подвергли критике. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз порекомендовал Бабичу «вникнуть в специфику страны пребывания» и проявить уважение.

По словам Глаза, «иногда такой стиль работы дает гораздо больший результат, чем апробирование на себе нехарактерной для серьезной российской дипломатической школы роли адепта публичной дипломатии». После этого замглавы МИД России Григорий Карасин заявил, что в Москве ожидают большего уважения от белорусских дипломатов по отношению к российскому послу.

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