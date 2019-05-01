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03:10 (мск), источник: РИА Новости

Парламент Гондураса отменил реформу здравоохранения и образования

МЕХИКО, 1 мая — РИА Новости. Парламент Гондураса отменил закон о реформе образования и здравоохранения, вызвавший массовые протесты и беспорядки в столице страны, сообщил Национальный конгресс.

Однопалатный парламент утвердил отзыв протоколов о ратификации закона, объяснив это протестами в понедельник и необходимостью продолжения получения образования и медицинского обслуживания гражданами страны.

Конгресс созывает все профильные профсоюзы, общество, родителей и специальные комиссии для обсуждения проекта нового закона.

Между тем, по данным издания Heraldo, протесты против реформ в столице Гондураса Тегусигальпе продолжаются и во вторник. В понедельник в результате манифестаций пострадали по меньшей мере пять человек, сообщалось о поджогах нескольких зданий в столице, в том числе муниципалитета в центре города.

Преподаватели и медики опасаются массовых увольнений из-за реформ, тогда как власти опровергают подобные слухи.

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