Парламент Гондураса отменил реформу здравоохранения и образования

Однопалатный парламент утвердил отзыв протоколов о ратификации закона, объяснив это протестами в понедельник и необходимостью продолжения получения образования и медицинского обслуживания гражданами страны.
Конгресс созывает все профильные профсоюзы, общество, родителей и специальные комиссии для обсуждения проекта нового закона.
Между тем, по данным издания Heraldo, протесты против реформ в столице Гондураса Тегусигальпе продолжаются и во вторник. В понедельник в результате манифестаций пострадали по меньшей мере пять человек, сообщалось о поджогах нескольких зданий в столице, в том числе муниципалитета в центре города.
Преподаватели и медики опасаются массовых увольнений из-за реформ, тогда как власти опровергают подобные слухи.