Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Строишь из себя Фауста: слова Зеленского к Путину разгневали Сеть
Необычная «Лада» для ВДВ: она появится на параде 9 мая (фото)
16 самых распространенных аллергенов
Хоккеистка уфимского клуба названа самой красивой в России
Где в России дешевле всего отдохнуть у моря
Мировые СМИ анализируют неожиданный триумф Зеленского О будущей команде Зеленского и о том, справится ли он с политической работой, размышляет зарубежная пресса
45-летнюю Пенелопу Крус заподозрили в беременности
В Краснодаре учитель получила замечание за исполнение детьми песни Круга
Травля дочери за победу на «Голосе»: Алсу выступила с заявлением
Что произошло на прощании с Элиной Быстрицкой
Уйдет из «Голоса»? Нагиев сорвался после победы дочери Алсу
Модель упал на подиуме и умер - подробности
Какой спорт обожают Лопез, Курникова и другие суперзвезды
В моду вошли брови «волчонка»
"Это не ваше дело": Саакашвили ответил Путину о паспорте
Назван процент украинцев ЛДНР, желающих паспорт РФ
Россияне бросились скупать загородное жилье
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Фоторепортажи
15Sony World Photography Awards назвала фотографа года
10Скончалась Элина Быстрицкая
07:49 (мск), источник: Интерфакс

Новый император Японии обратился к обществу

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU — Император Нарухито в своем первом обращении к обществу в новом статусе пообещал действовать в соответствии с Конституцией и волей народа и поблагодарил покинувшего престол отца Акихито.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

«Я также клянусь, что буду действовать в соответствии с Конституцией и выполнять свои обязанности как символ государства и единства народа Японии, всегда обращая свои мысли к народу (…) Я искренне молюсь за счастье народа и дальнейшее развитие нации, а также за мир во всем мире», — сказал Нарухито во время особой церемонии по вступлению на престол в зале «Сэйдэн Мацу-но-ма » императорского дворца.

Читайте также
Император Акихито отрекся от престола. 10 фактов о нем

«Когда я думаю о той важной ответственности, которую я взял на себя, меня переполняет чувство торжественности», — добавил он.

Нарухито пообещал, что вступая на престол, он будет ориентироваться на своего отца Акихито и прежних императоров Японии.

«Я хотел бы выразить искреннее уважение и признательность Его Величеству Почетному императору за его службу в качестве символа государства и единства народа Японии», — подчеркнул новый император Японии.

Уходящий японский император назвал себя счастливым человеком
Во время загрузки произошла ошибка.
30 апреля© Ньюстюб
ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
Зеленский извинился перед мусульманами за кадры с Кадыровым
В Чехии разрешили требовать от гостей признания Крыма украинским
Чичерина ответила на слова Макаревича о паспортах для Донбасса
Астраханские рыбаки поймали на Волге гигантскую воблу
20-летний футболист превысил рекорд скорости Болта
Девушка взобралась на вертикальный камень без помощи рук (видео)
Спорт
«Аякс» не устает изумлять. Теперь он переиграл «Тоттенхэм» Команда Эрика тен Хага сделала большой шаг к финалу Лиги чемпионов, где «Аякс» не ждал ни один человек в мире
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 помог разглядеть Сатурн «Хаббл»? МКС? А может, лучше смартфон?
Авто
Новый российский внедорожник «Комендант»: готов первый образец Минпромторг РФ опубликовал фотографии первого образца внедорожника Aurus Komendant
Кино
Снова в форме: Климова на съемках военного сериала «Первый канал» покажет новый сезон сериала «По законам военного времени»
Недвижимость
Почему газировка растворяет накипь в чайнике?
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
Популярные темы на «Детях»
Династия Капетингов 472
Нужны советы по покупке недвижимости. 187
Внимание - спойлеры! 3 серия ИП - давайте обсудим :) 184
Вопрос тем, кто держит кроликов 172
Леди
Опрос: хотели бы вы открыть свой бизнес? Мы провели исследование, из которого узнали, что среди наших читателей немало предпринимателей — тех, у кого есть свой небольшой бизнес.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь