Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мигранты массово отказались ехать в РФ и неспроста
Водитель получил штраф за еду из McDonald's
В Минздраве рассказали о правилах приготовления шашлыка
Нагиев проболтался, как дочь Алсу могла победить на «Голосе»
Россиянам больше не нужны дачи
Как в майские праздники без проблем пройти таможнюАктуальные правила провоза и декларации товаров и денег через границу
45-летнюю Пенелопу Крус заподозрили в беременности
В Краснодаре учитель получила замечание за исполнение детьми песни Круга
Травля дочери за победу на «Голосе»: Алсу выступила с заявлением
Что произошло на прощании с Элиной Быстрицкой
«Не по Сеньке шапка»: лучшая пара фигуристов России бежит в США
Модель упал на подиуме и умер - подробности
Какой спорт обожают Лопез, Курникова и другие суперзвезды
В моду вошли брови «волчонка»
«Разговоры с арбитром»: Кокорин с Мамаевым испытывают правосудие
Сборная России отказалась от призовых из-за долга
Зачем опять отключают горячую воду и почему это не кончится?
Россияне бросились скупать загородное жилье
Фоторепортажи
10Обострение ситуации в Каракасе
14Путь «Небесного хозяина» Акихито
09:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Мадуро объявил о провале госпереворота

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции. Запись трансляции выступления доступна в его Twitter-аккаунте.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Глава Боливарианской Республики поздравил военное руководство страны, которое руководило «разгромом небольшой группы, пытавшейся наполнить Венесуэлу насилием». Он также распорядился расследовать попытку госпереворота, которую лидер оппозиции Хуан Гуайдо организовал утром 30 апреля.

«Это не останется безнаказанным. Я переговорил с генеральным прокурором, и он назначил трех национальных прокуроров, которые допрашивают всех замешенных в этом событии, и им поручено провести расследование и вынести уголовные обвинения», — подчеркнул он.

Читайте также
Почти 70 человек пострадали в ходе демонстраций около военной базы Карлота

По словам Мадуро, в ходе путча были ранены пять военных, двое из них в тяжелом состоянии. Ранее глава управления здравоохранения муниципалитета Чакао Махия Санти заявляла о 50 пострадавших.

Ранее Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции “Свобода”». Для подавления путча Каракас применил слезоточивый газ.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала действующего президента Николаса Мадуро.

Гуайдо объявил «финальный этап» смены власти Венесуэлы
Во время загрузки произошла ошибка.
01:13 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Что происходит в Венесуэле
 Что не так с сексом в «Игре престолов»
Горбачев усомнился в здравом смысле России и США
ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
В Чехии разрешили требовать от гостей признания Крыма украинским
Чичерина ответила на слова Макаревича о паспортах для Донбасса
В России появились новые дорожные знаки
Отец Нурмагомедова рассказал о «допинге» сына
Девушка взобралась на вертикальный камень без помощи рук (видео)
Спорт
«Аякс» не устает изумлять. Теперь он переиграл «Тоттенхэм» Команда Эрика тен Хага сделала большой шаг к финалу Лиги чемпионов, где «Аякс» не ждал ни один человек в мире
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 помог разглядеть Сатурн «Хаббл»? МКС? А может, лучше смартфон?
Авто
Новый российский внедорожник «Комендант»: готов первый образец Минпромторг РФ опубликовал фотографии первого образца внедорожника Aurus Komendant
Кино
Пикачу, Годзилла, Аладдин: 15 самых ожидаемых фильмов мая На улице становится теплее, а в кино — горячее: в мае нас ждут арабские ночи с новым Аладдином, расследования с очень желтым и очень милым покемоном, а также авантюрная Энн Хэтэуэй и огнедышащая Годзилла
Недвижимость
Кому нужны квартиры за миллиарды рублей и почему их продают тайно
Почему газировка растворяет накипь в чайнике?
Домик в деревне. Сколько стоит снять на лето дачу в Подмосковье?
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
Популярные темы на «Детях»
Династия Капетингов 474
Нужны советы по покупке недвижимости. 191
Вопрос тем, кто держит кроликов 173
аквариум, будь он неладен.... 141
Леди
Опрос: хотели бы вы открыть свой бизнес? Мы провели исследование, из которого узнали, что среди наших читателей немало предпринимателей — тех, у кого есть свой небольшой бизнес.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Стеклянные блоки в интерьере: где, как и почему их стоит применять
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь