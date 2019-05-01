Захарова опровергла заявления Помпео о том, что РФ уговорила Мадуро не покидать Венесуэлу

Утверждения госсекретаря США Майкла Помпео о том, что российские власти уговорили президента Венесуэлы Николаса Мадуро не покидать во вторник страну, не соответствуют действительности. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в среду телеканалу CNN.
Вашингтон изо всех сил пытался деморализовать армию Венесуэлы и использовал фейки как часть информационной войны.
Мария Захароваофициальный представитель МИД России (цитата по CNN)
Ранее в интервью CNN Помпео заявил, что российские власти якобы уговорили Мадуро не покидать страну на самолете во вторник. По его словам, у руководства США есть информация о том, что президент Венесуэлы готовился сбежать на Кубу. В ответ на это заявление Мадуро упрекнул госсекретаря в несерьезности.