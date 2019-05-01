В Венесуэле считают, что Евросоюз не поддержит силовые действия США

Европейские страны уже заявляли, что будут против этого. На второй встрече контактной группы они были тверды в этом. Да, по факту США будут в одиночестве.
При этом она отметила, что «Колумбия заявляла о готовности помочь, а также неизвестно, какой будет позиция Бразилии».
«США, скорее, найдут какую-то поддержку в регионе, где-то на границах, чем в Европе. По состоянию на сегодня, я думаю, ЕС воздержится от поддержки, потому что если брать в расчет его главные озабоченности, в частности, риски миграции в регионе и голод в стране, то я не знаю ни одного примера войны, не ухудшавшего бы миграцию и голод. Я думаю, что ЕС как никто осознает миграционные риски в случае интервенции», — заявила посол.
Она также призвала международное сообщество сделать выводы из происходящего.
«США творят, что они хотят. Даже когда вы объявляете войну, у вас хотя бы есть рамки, в которых вы можете что-то делать, а что-то не можете. Но они же нарушают все, как режим мира, так и режим войны. Я думаю, что в интересах всех определить рамки того, что делают США, потому что если сегодня они это делают с Венесуэлой, то завтра могут с кем угодно, эти односторонние действия нарушают международное право и могут завтра затронуть любого», — подчеркнула она.
Необходимо завершить эту блокаду и перестать делать из Венесуэлы самый важный вопрос в мире, в мире есть более важные глобальные проблемы, требующие внимания, чем вопрос о том, кто является президентом Венесуэлы.
«Им лучше подумать о своих собственных делах, чем вмешиваться в дела страны, которой нужно только, чтобы была обеспечена ее независимость, чтобы она сама определяла свое будущее, без вмешательства. Я просто хочу, чтобы моей стране позволили быть», — сказала дипломат.