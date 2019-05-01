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12:37 (мск), источник: Daily Storm

Гуайдо призвал венесуэльцев продолжить протесты 1 мая

Глава государства Николас Мадуро уже объявил о победе над попыткой переворота.

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11
фотографий
11
фотографий

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал граждан страны вновь выйти на улицы 1 мая, чтобы продолжить протесты против официальной власти государства. По словам оппозиционера, военные страны не поддерживают режим президента Николаса Мадуро. Мадуро в свою очередь заявил, что военнослужащие успешно справились с попыткой государственного переворота, которой якобы являлись прошедшие 30 апреля акции.

«Завтра мы продолжим нашу #ОперациюСвобода. Мы начнем финальную стадию [операции] и будем на улицах Венесуэлы, пока не добьемся падения режима узурпатора. Давайте вложим в это дело все, больше силы и уверенности в победе!» — написал Гуайдо в Facebook.

Мадуро со своей стороны подчеркнул, что протестующим не удалось захватить военную базу Ла Карлота в Каракасе, несмотря на то что они смогли взять под свой контроль несколько танков. «Я хочу поблагодарить вас за твердую, верную и смелую позицию, с которой вы разгромили небольшую группу, пытавшуюся наполнить Венесуэлу насилием», — обратился он к военным. По словам президента Венесуэлы, попытку переворота уже расследуют правоохранители.

Сегодня мы увидели контраст между миром и насилием в Венесуэле, попыткой госпереворота, которую подготовили другие страны, желающие превратить Венесуэлу в неоколониальный придаток своей империи.
Николас Мадуро
глава государства
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30 апреля в Венесуэле возобновились массовые протесты против властей, возглавляемых президентом страны Николасом Мадуро. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил о начале завершающей фазы операции «Свобода», целью которой является смена власти в стране. Гуайдо призвал армию «встать на сторону народа» и также выступить против Мадуро. Некоторые военнослужащие выступили против официальной власти, но потерпели поражение и не смогли захватить военные объекты в столице страны Каракасе.

После смерти президента Уго Чавеса в 2013 году и вступления Мадуро на пост главы государства в стране начал развиваться политический кризис. В Венесуэле обострились экономические проблемы, что привело к острой критике правящего режима. В январе 2019-го Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. Его поддержали США и европейские страны. Мадуро в качестве законного лидера латиноамериканской республики признают Россия, Мексика, Куба, Китай и еще ряд государств.

Егор Латышев

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