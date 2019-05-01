Гуайдо призвал венесуэльцев продолжить протесты 1 мая

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал граждан страны вновь выйти на улицы 1 мая, чтобы продолжить протесты против официальной власти государства. По словам оппозиционера, военные страны не поддерживают режим президента Николаса Мадуро. Мадуро в свою очередь заявил, что военнослужащие успешно справились с попыткой государственного переворота, которой якобы являлись прошедшие 30 апреля акции.
«Завтра мы продолжим нашу #ОперациюСвобода. Мы начнем финальную стадию [операции] и будем на улицах Венесуэлы, пока не добьемся падения режима узурпатора. Давайте вложим в это дело все, больше силы и уверенности в победе!» — написал Гуайдо в Facebook.
Мадуро со своей стороны подчеркнул, что протестующим не удалось захватить военную базу Ла Карлота в Каракасе, несмотря на то что они смогли взять под свой контроль несколько танков. «Я хочу поблагодарить вас за твердую, верную и смелую позицию, с которой вы разгромили небольшую группу, пытавшуюся наполнить Венесуэлу насилием», — обратился он к военным. По словам президента Венесуэлы, попытку переворота уже расследуют правоохранители.
Сегодня мы увидели контраст между миром и насилием в Венесуэле, попыткой госпереворота, которую подготовили другие страны, желающие превратить Венесуэлу в неоколониальный придаток своей империи.
Николас Мадуроглава государства
30 апреля в Венесуэле возобновились массовые протесты против властей, возглавляемых президентом страны Николасом Мадуро. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил о начале завершающей фазы операции «Свобода», целью которой является смена власти в стране. Гуайдо призвал армию «встать на сторону народа» и также выступить против Мадуро. Некоторые военнослужащие выступили против официальной власти, но потерпели поражение и не смогли захватить военные объекты в столице страны Каракасе.
После смерти президента Уго Чавеса в 2013 году и вступления Мадуро на пост главы государства в стране начал развиваться политический кризис. В Венесуэле обострились экономические проблемы, что привело к острой критике правящего режима. В январе 2019-го Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. Его поддержали США и европейские страны. Мадуро в качестве законного лидера латиноамериканской республики признают Россия, Мексика, Куба, Китай и еще ряд государств.