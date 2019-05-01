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13:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин упростил получение российского гражданства для украинцев

Президент России Владимир Путин ввел упрощенный порядок получения российского гражданства для некоторых категорий граждан Украины. Соответствующий указ, подписанный главой государства, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: Reuters

Согласно документу, право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке предоставлено украинским гражданам и лицам без гражданства, которые имеют разрешение на постоянное проживание в РФ, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища или свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников.

Аналогичное право получили граждане Украины, не имеющие гражданства или подданства другого государства, которые родились и постоянно жили в Крыму и Севастополе, но выехали оттуда до 18 марта 2014 года, когда указанные территории вошли в состав России.

Помимо этого в упрощенном порядке за российским гражданством могут обратиться граждане Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, которые родились на территории РСФСР и в прошлом состояли в гражданстве СССР.

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