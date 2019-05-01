Путин упростил получение российского гражданства для украинцев

Согласно документу, право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке предоставлено украинским гражданам и лицам без гражданства, которые имеют разрешение на постоянное проживание в РФ, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища или свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников.
Аналогичное право получили граждане Украины, не имеющие гражданства или подданства другого государства, которые родились и постоянно жили в Крыму и Севастополе, но выехали оттуда до 18 марта 2014 года, когда указанные территории вошли в состав России.
Помимо этого в упрощенном порядке за российским гражданством могут обратиться граждане Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, которые родились на территории РСФСР и в прошлом состояли в гражданстве СССР.
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