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21:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Штаб Зеленского раскритиковал расследование о квартире его жены в Крыму

Жена избранного президента Украины Владимира Зеленского Елена купила квартиру в Крыму в 2013 году по рыночной цене, а не с большой скидкой. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Зеленского, которое приводит «Украинская правда».

Источник: РИА "Новости"

Представитель Зеленского подчеркнул, что женщина приобрела квартиру тогда, когда Крым еще входил в состав Украины, но из-за референдума, в результате которого полуостров стал российским, супруги никогда не пользовались этим жилищем.

«При этом в Украине были уплачены все обязательные налоги и сборы Семья Зеленских намерена пользоваться этой недвижимостью только после обязательного возвращения Крыма в Украину. Таким образом, эта очередная выдуманная “сенсация” — абсолютно безосновательна», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что квартира была официально задекларирована Зеленским.

О покупке Еленой Зеленской элитной квартиры в Крыму ранее сообщило агентство Reuters. По данным агентства, женщина приобрела недвижимость по цене, вдвое ниже рыночной — 163,8 тысячи долларов (10,6 миллиона рублей). Сам Владимир Зеленский, как и его супруга, отказался от комментариев.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося 16 марта 2014 года. Киев не признает республику российской и называет случившееся аннексией.

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