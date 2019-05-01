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18:48 (мск), источник: ТАСС

Путин подписал закон о надежном Рунете

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/ — Согласно закону, при возникновении угроз устойчивой работе интернета на территории России Роскомнадзор сможет осуществлять «централизованное управление сетью связи общего пользования».

Источник: Reuters

Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети. Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, в случае возникновения угроз устойчивой, безопасной и целостной работе Рунета на территории России, Роскомнадзор сможет осуществлять «централизованное управление сетью связи общего пользования».

При этом правительство РФ будет утверждать порядок такого управления, определять виды угроз и меры по их устранению. В том числе кабмин будет определять «случаи управления техническими средствами противодействия угрозам и передачи обязательных к выполнению указаний».

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Кроме того, в компетенции кабмина будет «определение условий и случаев, при которых оператор связи имеет право не направлять трафик через технические средства противодействия угрозам».

Такие средства операторам связи будет безвозмездно предоставлять Роскомнадзор. Ведомство будет также определять технические условия установки этих систем и требования к сетям связи при их использовании. Операторы, установившие такие средства, освобождаются от обязанности блокировать запрещенную информацию, если доступ к ней в сети связи этого оператора ограничивается с помощью таких систем в порядке централизованного управления сетью связи общего пользования (поскольку ограничение доступа будет осуществлять Роскомнадзор).

Для операторов связи, собственников или владельцев технологических сетей связи, иных лиц при использовании линий связи, пересекающих госграницу РФ, вводится обязанность в сроки, порядке, составе и формате, определяемых Роскомнадзором, предоставлять ему в электронной форме информацию о средствах связи, обеспечивающих взаимодействие с такими линиями связи, в том числе через иные линии связи.

Национальная система доменных имен

Законом предусматривается создание национальной системы доменных имен. Под ней подразумевается «совокупность взаимосвязанных программных и технических средств, предназначенных для хранения и получения информации о сетевых адресах и доменных именах». Положения об этой системе, требования к ней, порядок ее создания и правила ее использования будет определять Роскомнадзор, который также установит перечень групп доменных имен, составляющих российскую национальную доменную зону.

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Координацию деятельности по формированию доменных имен, входящих в группы доменных имен, составляющих российскую национальную доменную зону, будет осуществлять специальная некоммерческая организация, одним из учредителей которой будет Российская Федерация. НКО станет «зарегистрированным владельцем баз данных этой зоны в международных организациях распределения сетевых адресов и доменных имен».

Вводятся правила маршрутизации трафика, в соответствии с которыми весь обмен трафиком должен будет вестись через определенные точки обмена, включенные в специальный реестр. Вести его будет Роскомнадзор, порядок ведения утвердит кабмин. Требования к обеспечению функционирования точек обмена трафиком будут утверждаться Минкомсвязью России по согласованию с ФСБ.

Для операторов государственных и муниципальных информационных систем, информационных систем компаний, осуществляющих закупки в соответствии с профильным федеральным законом, вводится «запрет на использование при эксплуатации информационных систем баз данных и технических средств, размещенных за пределами РФ и не входящих в состав таких информационных систем».

Государственные органы и органы местного самоуправления, государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения при осуществлении взаимодействия в электронной форме, в том числе с гражданами и организациями, будут обязаны «обеспечивать возможность осуществления такого взаимодействия в соответствии с правилами и принципами, установленными национальными стандартами РФ в области криптографической защиты информации».

Документ вступит в силу с ноября 2019 года, за исключением положений о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен, которые начнут действовать 1 января 2021 года.

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