21:51 (мск), источник: РИА Новости
Сирийские курды попросили США об усилении политической поддержки
ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. Сирийскому демократическому совету (политическому крылу
«Нам абсолютно точно необходимо больше политической поддержки США… Если бы у нас была политическая поддержка США, мы бы уже были в комитете. Тем не менее, пока они оказывают только военную поддержку», — заявил Сакер.
Вместе с тем он отметил, что Сирийский демократический совет попросил США оставить в Сирии силы, которые позволят получать разведданные о «спящих ячейках» ИГ*, и защитить север и
«Администрация Трампа оставит часть сил в Сирии. Наша делегация приезжала сюда и проводила множество обсуждений по этому поводу, потому что на тот момент мы не победили ИГ*… После военной победы над ИГ* остались “спящие ячейки”, и нам их необходимо победить в культурном отношении. Поэтому мы попросили их (США) поддержать нас в этом вопросе. Они могут поддержать как экономически, так и с разведкой», — сообщил Сакер.
США вели операции против ИГ* с 2014 года в Ираке и Сирии при поддержке ряда стран и организаций, причем в Сирии эта деятельность осуществлялась без разрешения местных властей. США 23 марта официально заявили об установлении союзными им силами контроля над последней территорией, которая принадлежала ИГ* — сирийской деревней Багуз, однако в СМИ появляются сообщения об активизации «спящих ячеек» ИГ* в данном районе.
* Запрещенная в России террористическая группировка.