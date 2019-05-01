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21:51 (мск), источник: РИА Новости

Сирийские курды попросили США об усилении политической поддержки

ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. Сирийскому демократическому совету (политическому крылу арабо-курдских отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF) необходимо больше политической поддержки со стороны США, которые помогут им в будущем стать частью конституционного комитета Сирии, заявил РИА Новости представитель «Сирийского демократического совета» Бассам Сакер (Bassam Saker).

Источник: AFP 2019

«Нам абсолютно точно необходимо больше политической поддержки США… Если бы у нас была политическая поддержка США, мы бы уже были в комитете. Тем не менее, пока они оказывают только военную поддержку», — заявил Сакер.

Вместе с тем он отметил, что Сирийский демократический совет попросил США оставить в Сирии силы, которые позволят получать разведданные о «спящих ячейках» ИГ*, и защитить север и северо-восток Сирии от угрозы со стороны Турции.

«Администрация Трампа оставит часть сил в Сирии. Наша делегация приезжала сюда и проводила множество обсуждений по этому поводу, потому что на тот момент мы не победили ИГ*… После военной победы над ИГ* остались “спящие ячейки”, и нам их необходимо победить в культурном отношении. Поэтому мы попросили их (США) поддержать нас в этом вопросе. Они могут поддержать как экономически, так и с разведкой», — сообщил Сакер.

По его словам, Турция «ждет вывода американцев, чтобы атаковать север и северо-восток Сирии», поэтому вывод войск США пока задерживается.

США вели операции против ИГ* с 2014 года в Ираке и Сирии при поддержке ряда стран и организаций, причем в Сирии эта деятельность осуществлялась без разрешения местных властей. США 23 марта официально заявили об установлении союзными им силами контроля над последней территорией, которая принадлежала ИГ* — сирийской деревней Багуз, однако в СМИ появляются сообщения об активизации «спящих ячеек» ИГ* в данном районе.

* Запрещенная в России террористическая группировка.

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28 декабря 2018© Ньюстюб
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