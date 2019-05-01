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22:21 (мск), источник: RNS

Захарова прокомментировала увольнение британского министра обороны

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй отправить в отставку министра обороны Гэвина Уильямса гениальным, но запоздалым.

Источник: Reuters

«Гениально, хотя и поздно. Мы вот давно утратили веру в способность Гэвина Уильямсона занимать пост. Напомню, это тот самый невменяемый человек, притворявшийся министром обороны Британии, который заявил, что “Россия должна отойти и заткнуться”», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Раннее Sky News сообщил, что Тереза Мэй приняла решение уволить министра обороны Гэвина Уильямсона после расследования факта утечки информации на заседании Совета национальной безопасности. Уильямсон отверг обвинения премьер-министра и заявил, что ни он, ни его сотрудники не причастны к произошедшему.

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