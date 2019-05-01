22:21 (мск), источник: RNS
Захарова прокомментировала увольнение британского министра обороны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение
«Гениально, хотя и поздно. Мы вот давно утратили веру в способность Гэвина Уильямсона занимать пост. Напомню, это тот самый невменяемый человек, притворявшийся министром обороны Британии, который заявил, что “Россия должна отойти и заткнуться”», — написала Захарова на своей странице в Facebook.
Раннее Sky News сообщил, что Тереза Мэй приняла решение уволить министра обороны Гэвина Уильямсона после расследования факта утечки информации на заседании Совета национальной безопасности. Уильямсон отверг обвинения