Мэй сменила министра обороны Великобритании

22:12 (мск), источник: Daily Storm
Пост главы британского Минобороны займет бывший министр по вопросам международного развития Пенни Мордонт. Сам Уильямсон отрицает, что
«Премьер-министр этим вечером попросила Гэвина Уильямсона покинуть правительство, утратив уверенность в его способности выполнять обязанности министра обороны и члена ее правительства. Это решение связано с его поведением, связанным с расследованием обстоятельств несанкционированного разглашения информации с заседания Совета национальной безопасности», — приводит Guardian текст
Сам Уильямсон заявил, что его ведомство и он сам никак не связаны с утечкой информации. «Я отрицаю, что я
Ранее газета Daily Telegraph опубликовала материал, согласно которому Совет национальной безопасности, возглавляемый Мэй, одобрил ограниченный доступ китайской компании Huawei к созданию сети мобильной связи пятого поколения (5G) в Великобритании. Поскольку информация была основана на секретных данных, которые не выходили за пределы встречи совета, то британское правительство начало внутреннее расследование в связи с утечкой. Таким образом, Лондон решил, что в утечке виновен сам министр обороны.