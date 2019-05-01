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22:12 (мск), источник: Daily Storm

Мэй сменила министра обороны Великобритании

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона, которого подозревают в разглашении секретной информации.

Источник: AFP 2019

Пост главы британского Минобороны займет бывший министр по вопросам международного развития Пенни Мордонт. Сам Уильямсон отрицает, что как-либо связан с утечкой информации со встречи совета национальной безопасности.

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«Премьер-министр этим вечером попросила Гэвина Уильямсона покинуть правительство, утратив уверенность в его способности выполнять обязанности министра обороны и члена ее правительства. Это решение связано с его поведением, связанным с расследованием обстоятельств несанкционированного разглашения информации с заседания Совета национальной безопасности», — приводит Guardian текст пресс-релиза британского правительства.

Сам Уильямсон заявил, что его ведомство и он сам никак не связаны с утечкой информации. «Я отрицаю, что я как-либо связан с этой утечкой и уверен, что подробная и официальная проверка подтвердила бы, что я невиновен. Также я всегда доверял своим подчиненным, и верю, что они также непричастны к этой утечке», — написал он в письме Мэй.

Ранее газета Daily Telegraph опубликовала материал, согласно которому Совет национальной безопасности, возглавляемый Мэй, одобрил ограниченный доступ китайской компании Huawei к созданию сети мобильной связи пятого поколения (5G) в Великобритании. Поскольку информация была основана на секретных данных, которые не выходили за пределы встречи совета, то британское правительство начало внутреннее расследование в связи с утечкой. Таким образом, Лондон решил, что в утечке виновен сам министр обороны.

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