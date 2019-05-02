Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жуткие фото: как выглядит завод в Волгограде
Необычная «Лада» для ВДВ: она появится на параде 9 мая (фото)
Семья донора послушала, как бьется его сердце в чужой груди
Что могло уничтожить могилу Евгения Осина
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
Российские чиновники останутся без наследства за рубежом Парламентарии могут заставить чиновников отказаться от наследства за рубежом
2-летняя дочь Полины Гагариной начала материться
45-летнюю Пенелопу Крус заподозрили в беременности
Как вам навредит газированная вода
Мужское лицо выдает измену легче женского
«Не по Сеньке шапка»: лучшая пара фигуристов России бежит в США
Модель упал на подиуме и умер - подробности
Пелагея появилась на публике в кружевном платье «невесты»
54-летняя Татьяна Лютаева выглядит ровесницей Екатерины Климовой
В США назвали лучший истребитель в мире
В Норвегии поймали «русского боевого кита» (фото)
Кому нужны квартиры за миллиарды и почему их продают тайно
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Фоторепортажи
14Путь «Небесного хозяина» Акихито
12Визит Ким Чен Ына во Владивосток
00:30 (мск), источник: РИА Новости

Гуаидо объявил о начале «забастовки госслужащих»

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 мая — РИА Новости. Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо, незаконно провозгласивший себя временным президентом страны, заявил о начале забастовки госслужащих со 2 мая, законные власти Венесуэлы усомнились в реалистичности этой идеи.

Источник: РИА Новости

Во вторник оппозиция попыталась совершить госпереворот в Венесуэле. Ее лидер Гуаидо и его сторонники собрались в Каракасе перед военной базой «Карлота». Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции «Свобода» по свержению главы государства Николаса Мадуро. Президент и глава минобороны страны заявили о верности вооруженных сил легитимным властям. Власти страны заявили о провале попытки госпереворота. Мадуро распорядился начать расследование событий вторника.

Видео
Венесуэла: «Господин Помпео, попросил бы вас!» — Мадуро про слухи о своем побеге

«Финальная фаза операции “Свобода” началась вчера с участия наших Вооруженных сил, а теперь присоединятся и госслужащие. Мы будем сопровождать их в нарастающих забастовках, которые начнутся с завтрашнего дня и продлятся до общей забастовки», — написал Гуаидо в Twitter.

В свою очередь председатель Национального учредительного собрания страны Диосдадо Кабельо во время митинга заявил, что исполнить это предложение не удастся.

«Чтобы созвать забастовку, надо иметь силу. У них нет людей, кому они это будут предлагать, кого мотивировать? Кто согласится на забастовку?» — сказал он.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали «президентский статус» Гуаидо несуществующим.

Следите за развитием темы Что происходит в Венесуэле
 Россия не вышла из мировой гонки вооружений. Она ее просто выиграла
Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии
В Пентагоне готовы выполнить любой приказ Трампа по Венесуэле
Что будет с рублем после майских праздников
В мире зафиксирован всплеск антисемитизма
«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов
Чемпион мира по футболу госпитализирован с сердечным приступом
Выступление коуча Тони Роббинса перенесут из России в Казахстан
ФРС огласила процентную ставку
Спорт
«Барселона» разгромила «Ливерпуль» Дубль Месси и гол Суареса практически оформили для сине-гранатовых выход в финал ЛЧ-2018/19
Hi-Tech
Темная сторона Tinder: 6 признаков, что ты общаешься с мошенником Кто предупрежден — тот вооружен.
Авто
Новый российский внедорожник «Комендант»: готов первый образец Минпромторг РФ опубликовал фотографии первого образца внедорожника Aurus Komendant
Кино
Плюс парик, минус глаз: как изменились Мстители за 10 лет Пока культовые супергерои в оригинальном составе бьются с Таносом в самом ожидаемом фильме года «Мстители: Финал», вспоминаем, какими мы их увидели впервые и как их изменило целое десятилетие существования в отряде
Недвижимость
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Сколько стоит снять на лето дачу в Подмосковье
Как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Зачем опять отключают горячую воду и почему это никогда не закончится?
Популярные темы на «Детях»
Естественные или кесарево? 285
Малыш не какает без стимуляции 170
"Начинается земля, как известно, от Кремля…" 109
Ребенка забыли в детском саду на прогулке 100
Леди
Елизавета II вручила орден Кейт Миддлтон Награждение прошло в связи с годовщиной свадьбы Кейт и принца Уильяма.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Стеклянные блоки в интерьере: где, как и почему их стоит применять
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь