Гуаидо объявил о начале «забастовки госслужащих»

00:30 (мск), источник: РИА Новости
Во вторник оппозиция попыталась совершить госпереворот в Венесуэле. Ее лидер Гуаидо и его сторонники собрались в Каракасе перед военной базой «Карлота». Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции «Свобода» по свержению главы государства Николаса Мадуро. Президент и глава минобороны страны заявили о верности вооруженных сил легитимным властям. Власти страны заявили о провале попытки госпереворота. Мадуро распорядился начать расследование событий вторника.
«Финальная фаза операции “Свобода” началась вчера с участия наших Вооруженных сил, а теперь присоединятся и госслужащие. Мы будем сопровождать их в нарастающих забастовках, которые начнутся с завтрашнего дня и продлятся до общей забастовки», — написал Гуаидо в Twitter.
В свою очередь председатель Национального учредительного собрания страны Диосдадо Кабельо во время митинга заявил, что исполнить это предложение не удастся.
«Чтобы созвать забастовку, надо иметь силу. У них нет людей, кому они это будут предлагать, кого мотивировать? Кто согласится на забастовку?» — сказал он.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали «президентский статус» Гуаидо несуществующим.