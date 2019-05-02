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01:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Петербургский омбудсмен назвал разгон шествия грубым нарушением прав человека

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов прокомментировал срыв согласованного первомайского шествия.

Источник: AFP 2019

«Расцениваю беспрецедентный разгон согласованного первомайского шествия и жесткие задержания его участников как грубое нарушение прав человека, гарантированных Конституцией России», — заявил он.

Господин Шишлов выразил надежду, что из случившегося будут сделаны правильные выводы, направленные на обеспечение конституционных прав граждан.

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции и ОМОН задержали на марше 68 человек. Некоторые задержания проходили с использованием силы: минимум трем демонстрантам после них потребовалась медицинская помощь.

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