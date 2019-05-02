01:20 (мск), источник: Коммерсантъ
Петербургский омбудсмен назвал разгон шествия грубым нарушением прав человека
Уполномоченный по правам человека в
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Уполномоченный по правам человека в
«Расцениваю беспрецедентный разгон согласованного первомайского шествия и жесткие задержания его участников как грубое нарушение прав человека, гарантированных Конституцией России», — заявил он.
Господин Шишлов выразил надежду, что из случившегося будут сделаны правильные выводы, направленные на обеспечение конституционных прав граждан.
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