Мадуро объяснил, почему он воздерживается от применения силы

Выступая на первомайском митинге перед сторонниками, Мадуро заявил, что именно взаимное убийство венесуэльцев было целью оппозиции во вторник, когда была предпринята неудачная попытка государственного переворота.
«Они (оппозиция) хотят нас привести к гражданской войне. Что бы произошло, спрашиваю я, если бы мы направили все танки, бронемашины и специальные силы, которые у нас есть. Была бы бойня среди венесуэльцев, а Вашингтон праздновал бы и отдал бы приказ начать военное вторжение, чтобы оккупировать землю Боливара», — заявил Мадуро. Его выступление транслировалось государственным телевидением.
Во вторник оппозиция попыталась совершить госпереворот в Венесуэле. Ее лидер Хуан Гуаидо и его сторонники собрались в Каракасе перед военной базой «Карлота». Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции «Свобода» по свержению главы государства Николаса Мадуро. Президент и глава минобороны страны заявили о верности вооруженных сил легитимным властям. Власти страны заявили о провале попытки госпереворота. Мадуро распорядился начать расследование событий вторника.