Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жуткие фото: как выглядит завод в Волгограде
Водитель получил штраф за еду из McDonald's
2-летняя дочь Полины Гагариной начала материться
Российские чиновники останутся без наследства за рубежом
Почему газировка растворяет накипь в чайнике?
Российские чиновники останутся без наследства за рубежом Парламентарии могут заставить чиновников отказаться от наследства за рубежом
Наталья Подольская спровоцировала слухи о второй беременности
Максим Виторган уехал с сыном в отпуск
Мужчина поспорил, что похудеет за месяц на 10 кило, и чуть не умер
Ученые уличили во лжи популярную инстаграм-блоггера
Андрей Губин спустил последние деньги на врачей - подробности
Вдову Марьянова вынесли из студии «Пусть говорят»
Вера Брежнева зажигательно станцевала на столе
53-летняя модель раскрыла секрет своей молодости
«Разговоры с арбитром»: Кокорин с Мамаевым испытывают правосудие
Сборная России отказалась от призовых из-за долга
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Как отдыхают москвичи: весенние фото
Фоторепортажи
14Путь «Небесного хозяина» Акихито
12Визит Ким Чен Ына во Владивосток
01:26 (мск), источник: РИА Новости

Мадуро объяснил, почему он воздерживается от применения силы

МЕХИКО, 2 мая — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что в случае эскалации конфликта в стране США воспользовались бы «бойней» в Венесуэле и отдали бы приказ о военном вторжении.

Источник: РИА Новости

Выступая на первомайском митинге перед сторонниками, Мадуро заявил, что именно взаимное убийство венесуэльцев было целью оппозиции во вторник, когда была предпринята неудачная попытка государственного переворота.

«Они (оппозиция) хотят нас привести к гражданской войне. Что бы произошло, спрашиваю я, если бы мы направили все танки, бронемашины и специальные силы, которые у нас есть. Была бы бойня среди венесуэльцев, а Вашингтон праздновал бы и отдал бы приказ начать военное вторжение, чтобы оккупировать землю Боливара», — заявил Мадуро. Его выступление транслировалось государственным телевидением.

Во вторник оппозиция попыталась совершить госпереворот в Венесуэле. Ее лидер Хуан Гуаидо и его сторонники собрались в Каракасе перед военной базой «Карлота». Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции «Свобода» по свержению главы государства Николаса Мадуро. Президент и глава минобороны страны заявили о верности вооруженных сил легитимным властям. Власти страны заявили о провале попытки госпереворота. Мадуро распорядился начать расследование событий вторника.

Следите за развитием темы Что происходит в Венесуэле
 Россия не вышла из мировой гонки вооружений. Она ее просто выиграла
Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии
В Пентагоне готовы выполнить любой приказ Трампа по Венесуэле
Что будет с рублем после майских праздников
В мире зафиксирован всплеск антисемитизма
«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов
Чемпион мира по футболу госпитализирован с сердечным приступом
Выступление коуча Тони Роббинса перенесут из России в Казахстан
ФРС огласила процентную ставку
Спорт
«Барселона» разгромила «Ливерпуль» Дубль Месси и гол Суареса практически оформили для сине-гранатовых выход в финал ЛЧ-2018/19
Hi-Tech
Темная сторона Tinder: 6 признаков, что ты общаешься с мошенником Кто предупрежден — тот вооружен.
Авто
Новый российский внедорожник «Комендант»: готов первый образец Минпромторг РФ опубликовал фотографии первого образца внедорожника Aurus Komendant
Кино
Плюс парик, минус глаз: как изменились Мстители за 10 лет Пока культовые супергерои в оригинальном составе бьются с Таносом в самом ожидаемом фильме года «Мстители: Финал», вспоминаем, какими мы их увидели впервые и как их изменило целое десятилетие существования в отряде
Недвижимость
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Зачем опять отключают горячую воду и почему это никогда не закончится?
Как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Как отдыхают москвичи: весенние фото
Дети
Наталья Подольская спровоцировала слухи о второй беременности Молодая супруга Владимира Преснякова озадачила пользователей сети
Леди
Елизавета II вручила орден Кейт Миддлтон Награждение прошло в связи с годовщиной свадьбы Кейт и принца Уильяма.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь