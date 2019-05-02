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02:23 (мск), источник: ТАСС

Мадуро заявил о намерении разработать план изменений в управлении Венесуэлой

Президент Венесуэлы объявил 4 и 5 мая «великим национальным днем диалога».

Источник: AP 2019

КАРАКАС, 2 мая. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил готовность принять специальный план изменений в системе руководства страной. Соответствующее заявление он сделал на первомайской демонстрации своих сторонников, которая транслировалась по государственному телевидению.

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«В субботу, 4 мая, и в воскресенье, 5 мая, я объявляю великий национальный день диалога, действия и предложений всех представителей народной власти, чтобы они рассказали боливарианскому правительству и Николасу Мадуро, что необходимо изменить, — заявил лидер Венесуэлы. — Я хочу принять план, чтобы все изменить и улучшить, чтобы исправить ошибки». Есть ли на данный момент какие-либо конкретные предложения и инициативы, Мадуро не сообщил.

В Каракасе и других городах Венесуэлы во вторник прошли антиправительственные выступления, начавшиеся после того, как группа военных поддержала лидера оппозиции Хуана Гуайдо. По последним данным, в ходе столкновений, сопровождающих акции протеста в столице Венесуэлы, пострадали до 80 человек.

Ранее Гуайдо опубликовал в «Твиттере» видеоролик, в котором обратился к военным Боливарианской Республики с призывом выйти на улицы, чтобы «покончить с узурпацией» власти в стране. По его словам, обращение было записано на территории авиабазы имени Франсиско Миранды в Каракасе. На видео вместе с Гуайдо запечатлена группа из 50−70 военнослужащих и лидер оппозиционной партии «Народная воля» Леопольдо Лопес, который по решению суда должен находиться под домашним арестом.

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