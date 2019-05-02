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05:15 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Британии депутата впервые лишили мандата после петиции избирателей

Бывший член британского парламента Фиона Онасанья, приговоренная к тюремному заключению, впервые в истории страны лишилась места в Палате общин после того, как избиратели ее округа подписали петицию с просьбой об отзыве у нее депутатского мандата.

Источник: AFP 2019

В январе Онасанья была приговорена к трем месяцам тюрьмы за дачу ложных показаний по делу о превышении скорости.

Она была исключена из Лейбористской партии, после чего стала независимым парламентарием, представляя в Палате общин округ Питерборо.

В администрации Питерборо сообщили, что петицию подписали 19 261 избирателей, проживающих в округе, однако у Онасаньи будет возможность участвовать в предстоящих перевыборах.

По информации руководства города, подписи под петицией поставили 27,6% избирателей округа. По закону, для лишения Онасаньи депутатского мандата требовались подписи 10% избирателей.

Спикер Палаты общин Джон Беркоу подтвердил, что петиция набрала достаточно голосов.

Он сообщил депутатам: «Фиона Онасанья больше не является членом парламента от Питерборо, и ее место, соответственно, свободно. Поэтому она более не может участвовать в делах парламента в качестве члена парламента».

Онасанья стала первым в истории депутатом Палаты общин, которого лишили мандата по правилам процедуры отзыва, принятым в 2015 году по инициативе тогдашнего премьер-министра Дэвида Кэмерона.

Фиона Онасанья была избрана в парламент от партии лейбористов в июне 2017 года, победив своего соперника-консерватора Стюарта Джексона, который представлял этот округ в Палате общин на протяжении 12 лет, с небольшим перевесом в 607 голосов.

В июле 2017 года камеры зафиксировали ее автомобиль, ехавший со скоростью 66 км/ч в зоне, где запрещается ехать быстрее 50 км/ч. Онасанья отрицала вину, утверждая, что за рулем был другой человек.

Суд признал ее виновной в попытке препятствовать осуществлению правосудия и приговорил к тюремному сроку в три месяца.

Что такое петиция об отзыве?

Процесс, позволяющий избирателям снимать с должности члена парламента до окончания срока его полномочий, начал действовать с 2015 года. Поводом для этого стал скандал 2010 года, связанный с представительскими расходами некоторых парламентариев.

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Процедура отзыва может быть начата лишь в определенных случаях. Это, например, может произойти, если члена парламента признают виновным в Британии в совершении преступления, в результате чего он отправляется в тюрьму или под домашний арест, а апелляции заканчиваются ничем.

Чтобы запустить процедуру отзыва депутатского мандата, необходимо собрать как минимум 10% голосов избирателей округа. На сбор подписей под петицией отводится шесть недель.

Если удается собрать необходимое число голосов, проводится повторное голосование, в котором может принять участие и отстраненный член парламента.

Первый сбор подписей под подобной петицией был инициирован в июле 2018 года в отношении Иэна Пэйсли, которые не указал в своей декларации, что правительство Шри-Ланки оплатило две его поездки в страну.

Петиция в итоге не набрала необходимого количества голосов, и Пэйсли сохранил свой депутатский мандат.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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