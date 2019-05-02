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06:37 (мск), источник: Lenta.Ru

МИД Британии оценил интервью Петрова и Боширова

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант назвал «забавным» интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские власти подозревают в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Источник: Reuters

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на речь министра, подготовленную для выступления в Эфиопии в рамках Всемирного дня свободы печати.

По словам Ханта, после происшествия в Солсбери российские власти подготовили более 40 версий, объясняющих этот инцидент.

Глава МИД назвал телеканал Russia Today, которому Петров и Боширов дали интервью, «оружием дезинформации» и надеется, что британский медиарегулятор Ofcom запретит его вещание.

Хант заявил, что Россия проводит внешнюю политику, ориентированную якобы на то, чтобы дестабилизировать западные демократии. «Им особенно нравится делать это с помощью манипулятивных СМИ, фейковых новостей, и я боюсь, что RT является частью этих усилий», — считает политик.

В марте 2018 года официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что британским СМИ запретят работать в России, если Лондон введет санкции в отношении телеканала RT из-за «дела Скрипаля».

4 марта 2018 года Скрипалей нашли без сознания на скамейке в сквере в Солсбери. Они отравились нервно-паралитическим веществом и впали в кому. В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Москва заявляет о своей непричастности к произошедшему.

Виктория Скрипаль не верит, что ее дядя жив
Во время загрузки произошла ошибка.
4 марта© Ньюстюб
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