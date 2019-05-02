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10:36 (мск), источник: Известия

В штабе Зеленского рассказали об идее провести дебаты на стадионе

В команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского рассказали, как родилась идея провести дебаты с действующим лидером Петром Порошенко на стадионе.

Источник: РИА "Новости"

По словам сценариста сериала «Слуга народа» Юрия Костюка, мысль пришла в голову самому Зеленскому на гастролях «Квартала 95».

Владимир говорил: нам нужно думать о формате, мы точно понимали, что это не студия. И помню, был концерт в «Днепр-Арене», мы стояли за кулисами, спустился Владимир и говорит: «Я понял, где стоит делать дебаты. На стадионе».
Юрий Костюк
сценарист сериала «Слуга народа» (цитата по изданию «Украинская правда»)
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Идея вызвать Порошенко на дебаты с помощью видеообращения появилась еще до первого тура голосования в штабе Зеленского, «в обед придумали — уже утром записали». «Зе!Команда» была уверена, что самовыдвиженец откажется от встречи.

Дебаты Порошенко и Зеленского прошли 19 апреля на киевском стадионе «Олимпийский». За неполный час оппоненты обменялись взаимными обвинениями, встали на колени и порассуждали, кто виновен в том, что Украина стала беднейшей страной Европы.

21 апреля состоялся второй тур голосования, так как в первом никто из кандидатов не набрал нужных для победы 50% голосов. Через девять дней, 30 апреля, ЦИК Украины официально объявила Зеленского победителем президентских выборов. Он набрал 73,22% голосов, а его оппонент — 24,45%.

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