В штабе Зеленского рассказали об идее провести дебаты на стадионе

По словам сценариста сериала «Слуга народа» Юрия Костюка, мысль пришла в голову самому Зеленскому на гастролях «Квартала 95».
Владимир говорил: нам нужно думать о формате, мы точно понимали, что это не студия. И помню, был концерт в «Днепр-Арене», мы стояли за кулисами, спустился Владимир и говорит: «Я понял, где стоит делать дебаты. На стадионе».
Юрий Костюксценарист сериала «Слуга народа» (цитата по изданию «Украинская правда»)
Идея вызвать Порошенко на дебаты с помощью видеообращения появилась еще до первого тура голосования в штабе Зеленского, «в обед придумали — уже утром записали». «Зе!Команда» была уверена, что самовыдвиженец откажется от встречи.
Дебаты Порошенко и Зеленского прошли 19 апреля на киевском стадионе «Олимпийский». За неполный час оппоненты обменялись взаимными обвинениями, встали на колени и порассуждали, кто виновен в том, что Украина стала беднейшей страной Европы.
21 апреля состоялся второй тур голосования, так как в первом никто из кандидатов не набрал нужных для победы 50% голосов. Через девять дней, 30 апреля, ЦИК Украины официально объявила Зеленского победителем президентских выборов. Он набрал 73,22% голосов, а его оппонент — 24,45%.