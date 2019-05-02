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11:11 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД Украины выразил протест из-за упрощения получения гражданства России

Министерство иностранных дел Украины осудило решение российских властей об упрощении процедуры получения паспортов украинцами. В ведомстве назвали его «еще одним фактом грубого нарушения Российской Федерацией норм международного права и государственного суверенитета Украины».

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для некоторых категорий граждан. Такую возможность, в частности, получили граждане Украины, не имеющие гражданства другого государства, родившиеся и постоянно проживавшие в Крыму и Севастополе до 18 марта 2014 года, а также лица без гражданства, родившиеся и проживавшие на территории республики.

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В МИД Украины подчеркнули, что это нормативный акт не будет признан украинской стороной.

«МИД Украины категорически требует от российской стороны безотлагательно отменить все противоправные решения по поводу паспортизации граждан Украины и устранить их негативные последствия. Соответствующая нота протеста будет безотлагательно вручена российскому МИДу», — говорится в сообщении на сайте украинского дипведомства. Отмечается, что озвученная российской стороной цель принятия решения — «защита прав и свобод человека и гражданина» — является особо циничной, так как «права и свободы граждан Украины начали грубо нарушаться с началом российской вооруженной агрессии».

Также в МИДе подчеркнули, что оставляют за собой право на принятие эффективных мер по защите национальной безопасности и продолжат «активную работу с международными партнерами над усилением консолидированного санкционного давления на кремлевский режим».

Ранее заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил лишать гражданства жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, если они получат российский паспорт. До этого процедура получения российского паспорта также была упрощена для жителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

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