МИД Украины выразил протест из-за упрощения получения гражданства России

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для некоторых категорий граждан. Такую возможность, в частности, получили граждане Украины, не имеющие гражданства другого государства, родившиеся и постоянно проживавшие в Крыму и Севастополе до 18 марта 2014 года, а также лица без гражданства, родившиеся и проживавшие на территории республики.
«МИД Украины категорически требует от российской стороны безотлагательно отменить все противоправные решения по поводу паспортизации граждан Украины и устранить их негативные последствия. Соответствующая нота протеста будет безотлагательно вручена российскому МИДу», — говорится в сообщении на сайте украинского дипведомства. Отмечается, что озвученная российской стороной цель принятия решения — «защита прав и свобод человека и гражданина» — является особо циничной, так как «права и свободы граждан Украины начали грубо нарушаться с началом российской вооруженной агрессии».
Также в МИДе подчеркнули, что оставляют за собой право на принятие эффективных мер по защите национальной безопасности и продолжат «активную работу с международными партнерами над усилением консолидированного санкционного давления на кремлевский режим».
Ранее заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил лишать гражданства жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, если они получат российский паспорт. До этого процедура получения российского паспорта также была упрощена для жителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР.