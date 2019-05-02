В Минэнерго США объяснили, почему выступают против «Северного потока — 2»

«Мы выступаем против использования энергетики, чтобы принуждать страны. Мы остаемся надежными поставщиками газа. Поэтому мы думаем, что получение газа из США является очень привлекательной альтернативой для европейских стран. По этим же причинам мы выступаем против строительства “Северного потока — 2”, а также “Турецкого потока”. Они будут транспортировать единый источник энергопоставок из одной страны. При этом 11 европейских стран зависят от российского газа вплоть до 75% от их общего импорта», — заявил Перри, выступая на конференции по СПГ.
По его мнению, «этот проект углубит присутствие российского газа в Западной Европе, позволяя РФ получать еще больший рычаг над европейской внешней политикой».
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется достроить в 2019 году. Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Проект реализует компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является «Газпром». Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать «Северный поток — 2» суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. «Газпром» же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро. При этом участники проекта планируют 70% инвестиций покрыть за счет привлечения проектного финансирования.
Общая стоимость реализации проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.
Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.
Канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект «Северный поток — 2» как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Глава МИД ФРГ Хайко Маас ранее заявил, что это коммерческий проект и ни одна страна не выиграет, если немецкие или другие европейские компании откажутся от участия в нем.
Российская сторона также неоднократно заявляла, что проект является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.