12:01 (мск), источник: ТАСС
Лидер германского ХДС поддержала строительство «Северного потока — 2»
БЕРЛИН, 2 мая. /ТАСС/ — Аннегрет
Правящая германская партия
В ХДС всегда говорили, что поддерживают этот проект, вне зависимости от того, близок он нам или нет.
По ее словам, газ становится для Германии все более важным энергоносителем ввиду отказа от атомной энергетики и угля. «Понятно, что этот проект вызывает беспокойство и страхи у многих соседних государств — у Украины и Польши, к примеру», — добавила председатель ХДС.
Она отметила, что канцлер Ангела Меркель «всеми силами борется за гарантии [энергетической] безопасности для Украины». Ранее руководство ФРГ указывало, что Украина должна сохранить роль транзитера российского газа.
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.
Категорически против нового газопровода из России в Европу выступают США. Вашингтон неоднократно грозил ввести санкции против проекта и его европейских участников. Американские власти ранее указывали, что сами собираются поставлять в Европу сжиженный газ.