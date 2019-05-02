13:39 (мск), источник: Известия
Президенту Грузии пригрозили импичментом за отказ от военной базы США
Президент Грузии Саломе Зурабишвили может столкнуться с импичментом
Я день ото дня убеждаюсь в том, что эта женщина обязательно завершит свою деятельность импичментом. Однако сейчас важно, чтобы она подобными заявлениями (о строительстве базы — ред.) не наносила неисправимый урон государству.
В свою очередь генсек правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе заступился за главу государства. Он отметил, что, несмотря на дружеские отношения и стратегическое партнерство с США, речи о строительстве американской базы в республике пока не идет.
«На данном этапе разговоров по этой конкретной теме не было», — подчеркнул он.
Ранее в интервью радиостанции «Голос Америки» президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею размещения американской базы на территории страны, назвав ее нецелесообразной. Она отметила, что данный шаг может быть расценен как провокация не только соседними с республикой государствами, но и «террористическими движениями, которые очень активны в этом регионе».
Грузия сотрудничает с НАТО с 1994 года и является стратегическим партнером США с 2009 года.
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