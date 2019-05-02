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14:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия обвинила Украину в затягивании расследования пожара в Доме профсоюзов в Одессе

Министерство иностранных дел России выразило надежду на то, что на Украине будут созданы условия, при которых украинские власти смогут «провести объективное и беспристрастное расследование событий 2 мая 2014 года» в Одессе.

Источник: AP 2019

В комментарии ведомства к годовщине пожара в Доме профсоюзов подчеркивается, что «эта леденящая душу трагедия стала следствием политики украинских националистических сил, дорвавшихся до власти в результате государственного переворота».

«Спустя годы после этого отвратительного преступления его зачинщики и исполнители до сих пор не найдены. Несмотря на призывы международных организаций и правозащитных НПО провести тщательное расследование, в Киеве упорно его тормозят. Все это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем ужасным событиям», — говорится в сообщении на сайте российского МИДа.

Отмечается, что «обет молчания хранят и западные кураторы Киева».

В МИД РФ уверены, что западные партнеры только рассуждают о демократичности их подопечных, вместо того, чтобы «чтобы реально потребовать от украинских властей найти и наказать виновных в зверских преступлениях в Доме профсоюзов».
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В Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) также заявили, что украинские правоохранительные органы не обеспечили безотлагательного, независимого и непредвзятого расследования, что вызывает обеспокоенность правозащитников.

В аналитической записке миссии ООН отмечается, что за пять лет никто не был привлечен к ответственности, а некоторые уголовные производства «застряли на этапе досудебного расследования». Из этого, по мнению правозащитников, «можно предположить об отсутствии со стороны властей реальной заинтересованности в обеспечении справедливости для жертв и привлечения виновных к ответственности» (цитата по «Интерфаксу»).

Также в ММПЧУ считают, что расследование полиции «может не соответствовать критериям независимости и непредвзятости, учитывая утверждения о возможной причастности правоохранительных органов к этому делу», да и само расследование «представляется избирательным».

Беспорядки в Одессе в мае 2014 года переросли в уличные бои между сторонниками и противниками Евромайдана и привели к пожару в Доме профсоюзов, в котором погибли 48 человек и 250 пострадали.

Осенью 2017 год суд в украинском Черноморске оправдал активистов пророссийского движения «Куликово поле», которых обвиняли в участии в массовых беспорядках.

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